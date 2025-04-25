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    Источник: «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» может бойкотировать финальный матч Кубка Испании против «Барселоны», об этом сообщает El Mundo.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По сообщению источника, мадридский клуб таким образом выражает протест в отношении судей, назначенных на финальный матч.

    Ранее «сливочные» обратились в Королевскую футбольную футбольную федерацию (RFEF) с требованием отстранить судейскую бригаду во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. Причиной тому стали негативные высказывания в адрес клубного ТВ «Реала» из-за сюжета с критикой в адрес арбитра, но от RFEF последовал отказ.

    Также представители «Реала» отказались от посещения пресс-конференции в преддверии финала. Также мадридцы не будут проводить предматчевую тренировку.

    Финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» должен состояться 26 апреля.

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