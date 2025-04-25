Источник: «Реал» может бойкотировать финал Кубка Испании

Мадридскийможет бойкотировать финальный матч Кубка Испании против, об этом сообщает El Mundo.

По сообщению источника, мадридский клуб таким образом выражает протест в отношении судей, назначенных на финальный матч.

Ранее «сливочные» обратились в Королевскую футбольную футбольную федерацию (RFEF) с требованием отстранить судейскую бригаду во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа. Причиной тому стали негативные высказывания в адрес клубного ТВ «Реала» из-за сюжета с критикой в адрес арбитра, но от RFEF последовал отказ.

Также представители «Реала» отказались от посещения пресс-конференции в преддверии финала. Также мадридцы не будут проводить предматчевую тренировку.

Финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» должен состояться 26 апреля.