Marca: «Реал» отказался от предматчевой пресс-конференции перед финалом Кубка Испании

«Реал Мадрид» Фото: globallookpress.com
Как сообщает испанское издание Marca, клуб также отказался проводить традиционную предматчевую фотосессию и открытую тренировку. Это решение связано с напряженной атмосферой вокруг судей предстоящего матча.
«Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить судей, назначенных на матч, считая, что Бенгоэчеа не готов обслуживать такую ответственную встречу
Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в 23:00 по московскому времени.