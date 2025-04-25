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    «Краснодар»«Динамо» Мх — «Краснодар» 2:3. Онлайн
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    Marca: «Реал» отказался от предматчевой пресс-конференции перед финалом Кубка Испании

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Барселона Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» принял решение не посещать официальную пресс-конференцию в преддверии финального матча Кубка Испании против «Барселоны».

    «Реал Мадрид»
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    «Реал Мадрид»

    Как сообщает испанское издание Marca, клуб также отказался проводить традиционную предматчевую фотосессию и открытую тренировку. Это решение связано с напряженной атмосферой вокруг судей предстоящего матча.

    «Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить судей, назначенных на матч, считая, что Бенгоэчеа не готов обслуживать такую ответственную встречу

    Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в 23:00 по московскому времени.

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