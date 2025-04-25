Marca: «Реал» отказался от предматчевой пресс-конференции перед финалом Кубка Испании

Мадридскийпринял решение не посещать официальную пресс-конференцию в преддверии финального матча Кубка Испании против

Как сообщает испанское издание Marca, клуб также отказался проводить традиционную предматчевую фотосессию и открытую тренировку. Это решение связано с напряженной атмосферой вокруг судей предстоящего матча.

«Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отстранить судей, назначенных на матч, считая, что Бенгоэчеа не готов обслуживать такую ответственную встречу

Финальный матч Кубка Испании состоится 26 апреля в 23:00 по московскому времени.