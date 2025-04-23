Головин боится, что больше не сыграет на сборную России на Евро и ЧМ

Полузащитники сборной Россиипризнался, что его пугает перспектива больше не сыграть на международных турнирах за национальную команду.

«Я много об этом думал, да. Меня это пугает. Из-за этого сильно переживаю. Принял это, но не до конца. Надежда есть. Игра за сборную на крупном турнире не сравнится даже с Лигой чемпионов, как бы я ее ни любил. Мне довольно часто снились моменты с домашнего чемпионата мира, как будто это снова у нас проходит. Поэтому хочется очень. Тут, кстати, недавно смешно было. Эмболо смотрел матч России и Замбии, фотку мне скидывал. У него какой-то кореш играл за Замбию, с которым он в Германии пересекался», — приводит слова Головина «Чемпионат».

28-летний футболист дебютировал в сборной России в 2015-м году и с тех пор провел в национальной команде 48 встреч, в которых забил 6 мячей.