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    «Лидс» думает уволить Фарке, несмотря на выход в АПЛ

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    Лидер английского Чемпионшипа «Лидс» рассматривает возможность увольнения Даниэля Фарке с поста главного тренера, несмотря на решение задачи по выходу в АПЛ, сообщаетMail Sport.

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    «Лидс» обеспечил себе возвращение в Премьер-лигу за два тура до конца чемпионата после двух сезонов выступления в Чемпионшипе.

    Тем не менее, руководство клуба думает отправить в отставку немецкого специалиста, так как сомневается в его возможности удержать команду в АПЛ.

    Фарке дважды выводил «Норвич» в АПЛ, теперь это сделал с «Лидсом». При этом оба раза вылетал с «Норвичем» в Чемпионшип в первый же сезон.

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