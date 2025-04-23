«Лидс» думает уволить Фарке, несмотря на выход в АПЛ

Даниэль Фарке Фото: globallookpress.com
«Лидс» обеспечил себе возвращение в Премьер-лигу за два тура до конца чемпионата после двух сезонов выступления в Чемпионшипе.
Тем не менее, руководство клуба думает отправить в отставку немецкого специалиста, так как сомневается в его возможности удержать команду в АПЛ.
Фарке дважды выводил «Норвич» в АПЛ, теперь это сделал с «Лидсом». При этом оба раза вылетал с «Норвичем» в Чемпионшип в первый же сезон.
В настоящее время руководство клуба рассматривает список его возможных преемников. Ранее шла речь о Жозе Моуринью, но сейчас его кандидатура перестала интересовать руководство «павлинов».