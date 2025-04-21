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    Варди — о вылете «Лестера»: Этот сезон был сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором

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    Нападающий «Лестера» Джейми Варди высказался о вылете своей команды из английской Премьер-лиги.

    Джейми Варди — нападающий «Лестера»
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    Джейми Варди — нападающий «Лестера»

    Напомним, что «лисы» потеряли математические шансы на сохранение прописки в АПЛ за 5 туров до конца.

    «На данный момент я даже не знаю, что сказать. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства гнева и грусти по поводу того, как прошёл этот сезон. Нет никаких оправданий. Все вместе, как игроки и как клуб, мы потерпели неудачу. Скрывать это просто невозможно, и я отказываюсь принимать любые предложения об этом.

    Проработав в этом клубе так долго, мы пережили столько взлётов и удач, однако этот сезон был сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором. Мне больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.

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    • Обращаюсь к фанатам: мне жаль, что мы заканчиваем сезон-2024/2025 таким дерьмовым шоу», — написал Варди в социальной сети.

    После 33-х туров в АПЛ «Лестер» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 18-ю очками в активе.

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