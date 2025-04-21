Варди — о вылете «Лестера»: Этот сезон был сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором

Нападающийвысказался о вылете своей команды из английской Премьер-лиги.

Напомним, что «лисы» потеряли математические шансы на сохранение прописки в АПЛ за 5 туров до конца.

«На данный момент я даже не знаю, что сказать. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства гнева и грусти по поводу того, как прошёл этот сезон. Нет никаких оправданий. Все вместе, как игроки и как клуб, мы потерпели неудачу. Скрывать это просто невозможно, и я отказываюсь принимать любые предложения об этом.

Проработав в этом клубе так долго, мы пережили столько взлётов и удач, однако этот сезон был сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором. Мне больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.

Обращаюсь к фанатам: мне жаль, что мы заканчиваем сезон-2024/2025 таким дерьмовым шоу», — написал Варди в социальной сети.

После 33-х туров в АПЛ «Лестер» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 18-ю очками в активе.