«Лестер» — «Ливерпуль». Онлайн

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лестером» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Ливерпуль 0:0 Лестер: Мадс Хермансен, Рикарду Перейра, Ваут Фас, Конор Коди, Люк Томас, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре, Билаль эль-Ханнус, Бобби Декордова-Рид, Стефи Мавидиди, Джейми Варди Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Луис Диас, Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо

Ход матча

39' Смещаясь с левого фланга, Гакпо пытался подать в штрафную, но мяч закрутился прямо в створ. Хермансен не растерялся и смахнул на угловой!

37' Гакпо в прыжке головой пробил по воротам, но Хермансен среагировал, отбив мяч в сторону.

36' Рид притормозил Цимикаса ценой фола в центре поля — арбитр не стал закрывать глаза и указал на нарушение.

34' Ливерпуль заработал угловой. Прошла подача на Конате, но Ибраима пробил головой довольно слабо — мяч в руках голкипера.

32' Диас разгонял атаку через центр, но нарвался на чистый подкат в исполнении Сумаре.

30' Макаллистер подавал с углового на Ван Дейка, но защитник Ливерпуля не смог дотянуться до мяча.

29' Цимикас навесил с левого фланга на дальний угол вратарской, где Салах пробил влет, а после рикошета от газона и Томаса мяч ушел на угловой.

27' Собослаи решился на дальний удар по воротам — Хермансен без видимых проблем забрал мяч в руки.

24' Брэдли на правом фланге финтом отправил Мавидиди мимо кассы и выстрелил с острого угла — не хватило точности.

22' Цимикас подал с фланга, но Гакпо не успел к мячу — Перейра грамотно сыграл корпусом и не дал сопернику дотянуться.

20' После подачи на дальнюю штангу ворот Ливерпуля Коди скидывал на партнера, но Ван Дейк сыграл на опережение.

18' Макаллистер заметил рывок Салаха к дальней штанге и выдал заброс в ту зону, но переборщил с силой — мяч ушел выше адресата.

16' Хозяева разыграли штрафной, после чего Варди откликнулся на подачу с фланга и пробил головой по позиции голкипера.

14' Ван Дейк классно открыл фланг Гакпо, тот в касание прострелил во вратарскую, но партнеры немного не успели на мяч.

12' Невероятный момент! Салах не смог переиграть Хермансена в ближнем бою. После прострела от Гакпо египтянин пробивал в противоход голкиперу, но тот среагировал и отбил мяч!

11' И еще одна штанга, но уже Лестер был близок к голу! Мавидиди сделал пас на Ндиди, который примерно с линии штрафной пробил в каркас ворот!

10' Ван Дейк активно боролся в штрафной после подачи с углового, но Фас успел сыграть на вынос.

9' Перехват Ван Дейка запустил быструю атаку — Гакпо промчался по флангу и навесил на дальнюю штангу. Салах пробил в касание, но встал на пути мяча Томас. Корнер в пользу Ливерпуля.

7' Салах справа прострелил в центр штрафной, но получился слишком неточный пас — мяч без труда забрал Хермансен.

5' После углового у ворот Лестер Гравенберх сыграл на подборе, пробив в одного из защитников.

3' Салах попадает в штангу! Мохамед получил мяч на правом краю штрафной и прицельно пробил в дальний угол, угодив в стойку ворот!

1' Матч стартовал! Ливерпуль разыграл мяч с центра поля.

До матча

18:28 Стюарт Аттуэлл назначен главным арбитром сегодняшнего матча.

18:25 Что касается «Лестера» — команде сегодня крайне важна победа. В случае потери очков «лисы» лишатся даже математических шансов на сохранение прописки в АПЛ.

18:22 Досрочное чемпионство «Ливерпуля» пока откладывается. Несколькими минутами ранее «Арсенал» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:0, сократив отставание от «красных» до десяти очков. Тем не менее все остается в руках команды Арне Слота — две победы в ближайших матчах гарантируют титул.

Стартовые составы

«Лестер»: Хермансен, Перейра, Фас, Коуди, Томас, Ндиди, Сумаре, Рид, Эль-Ханнус, Мавидиди, Варди

«Ливерпуль»: Алиссон, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Салах, Гакпо, Диас.

«Лестер»

«Лестер» идет 19-м в турнирной таблице Премьер-лиги после 32-х туров. В активе всего 18 очков, 4 победы, 6 ничьих и 22 поражения. Разница мячей — 27:72. Уже в ближайшие выходные клуб может официально покинуть АПЛ — шансов на спасение почти не осталось.

Безвыигрышная серия «Лестера» под руководством Руда ван Нистелроя в чемпионате длится почти два месяца. За девять матчей — восемь поражений подряд и только одно очко, добытое в прошлом туре в гостях у «Брайтона» — 2:2. Плюс вылет из Кубка Англии.

«Ливерпуль»

«Красные» находятся буквально в одном шаге от долгожданного чемпионства — при определенных раскладах «Ливерпуль» может оформить титул уже в этом туре. «Ливерпуль» набрал 76 очков и за шесть туров до конца сезона опережают идущий вторым «Арсенал» на 13 баллов.

На прошлых выходных подопечные Арне Слота одержали важнейшую победу над «Вест Хэмом», дожав соперника в самой концовке — 2:1. Таким образом, «Ливерпуль» избежал второго фиаско подряд — ранее «красные» проиграли в гостях «Фулхэму» со счетом 2:3.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал волевую победу на «Энфилде» со счетом 3:1.

В последних 10-ти встречах «красные» выиграли 8 раз, «Лестер» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.00.