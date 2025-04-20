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    Гол Гонду обеспечил «Зениту» победу над «Химками»

    «Зенит» — «Химки»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Зенит» обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Лусиано Гонду — игрок «Зенита»
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    Лусиано Гонду — игрок «Зенита»

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 22-й минуте благодаря точному удару Лусиано Гонду.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Химки 1:0
    Гол: 1:0 Лусиано Гонду (22') Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел (Юрий Горшков, '), Луис Энрике (Саша Зделар, '), Андрей Мостовой (Александр Соболев, 70'), Педро Родригес, Максим Глушенков (Матео Кассьерра, 81'), Лусиано Гонду (Нуралы Алип, 70') Химки: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Георгий Джикия, Данил Степанов, Александр Филин, Резиуан Мирзов (Бутта Магомедов, 62'), Роберт Мехия, Лукас Вера, Алекс Корредера (Александр Руденко, 78'), Илья Берковский (Петар Голубович, 46'), Антон Заболотный

    После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе. «Химки» — на 13-й строчке с 23 баллами.

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