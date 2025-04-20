«Атлетико» пал на Канарах: поражение от «Лас-Пальмаса» хоронит чемпионские мечты

Команда Симеоне уступает на последних секундах, потеряла шансы на титул и помогла хозяевам выбраться из зоны вылета. Из Кубка и Лиги Чемпионов «Атлетико» уже вылетел, так что, по сути, сезон для мадридцев окончен.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Атлетико 1:0 Голы: 1:0 Хавьер Муньос (90 + 5'), 1:0 Хавьер Муньос (90 + 3') Лас-Пальмас: Динко Хоркаш, Алекс Суарес, Скотт Маккена, Мика Мармоль, Хавьер Муньос, Дариу Эсугу (Сандро Рамирес, 79'), Альберто Молейро (Хосе Кампанья, 84'), Вити Росада, Фабиу Силва (Хайме Мата, 84'), Stefan Bajcetic, Oli McBurnie (Марвин Парк, 67') Атлетико: Ян Облак, Хавьер Галан (Сесар Аспиликуэта, 65'), Робен Ле Норман, Конор Галлахер (Родриго Рикельме, 59'), Коке (Родриго Де Пауль, 59'), Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Александр Сёрлот (Анхель Корреа, 75'), Хулиан Альварес (Антуан Гризманн, 65'), Джулиано Симеоне, Хосе Хименес Предупреждения: Хавьер Галан (54'), Хавьер Муньос (71'), Дариу Эсугу (77'), Хайме Мата (90 + 4')

На фоне победы «Барселоны» в безумном матче с «Сельтой» (4:3), «Атлетико» выходил на игру с «Лас-Пальмасом» с ножом у горла. Только победа позволяла команде Симеоне сохранить хоть какую-то интригу в чемпионской гонке. Но на «Гран Канарии» всё пошло не по сценарию мадридцев.

Упущенные моменты, невероятная игра вратаря соперника и гол на последних секундах — всё сложилось в трагедию «Атлетико» и в сказку для хозяев, которые теперь с надеждой смотрят на оставшиеся туры.

Герой Хоркаш и провал Альвареса

Начало встречи не баловало зрителей опасными моментами. Хозяева выглядели чуть активнее и первыми создали голевую ситуацию — Алекс Суарес замкнул скидку Маккенны головой, но пробил прямо в Яна Облака. Затем Дариу Эссугу с дальней дистанции попытал счастья, однако удар ушёл в сторону от штанги.

Под занавес первого тайма настал черёд «Атлетико» упустить стопроцентный момент. Джулиано Симеоне прострелил с правого фланга, Альварес оказался перед пустыми воротами… и не попал. Хоркаш, продемонстрировав фантастическую реакцию, выставил руку и спас команду. Вскоре голкипер снова выручил — уже после удара Александра Сёрлота головой.

Лас-Пальмас — Атлетико gettyimages.com

Во второй половине «Атлетико» выглядел чуть увереннее. Гризманн, оставшийся в запасе из-за спада формы, вышел на поле после часа игры вместе с Родриго Де Полем. Давление мадридцев возрастало, но превращалось лишь в полумоменты: Сёрлот вновь пробил головой — мимо, Джулиано Симеоне накрутил защитника и пробил в ближний угол — безрезультатно.

Лас-Пальмас — Атлетико gettyimages.com

Хозяева тем временем надёжно оборонялись и выжидали. Последние минуты матча стали нервными — и в этой нервозности «Атлетико» дал сбой.

Момент Муньоса и радость всего острова

На третьей добавленной минуте мяч после длинной передачи оказался в штрафной у Хавьера Муньоса. Хосе Хименес не смог выбить его, а Муньос ловко подстроился и пробил мимо Облака — 1:0. VAR проверил эпизод на офсайд, но гол был засчитан, вызвав настоящий взрыв эмоций на трибунах.

Игроки «Лас-Пальмаса» бросились праздновать с болельщиками, осознавая важность этого момента. Команда поднимается на 17-е место, на два очка отрываясь от «Алавеса» и получая реальный шанс сохранить прописку в Ла Лиге.

Лас-Пальмас — Атлетико gettyimages.com

Конец мечтам

Этот результат стал, по сути, приговором для «Атлетико». Отставание от «Барселоны» теперь составляет 10 очков за шесть туров до конца — отыграть такую дистанцию практически нереально. Впереди ещё борьба за второе место с «Реалом», но осадок от этой потери останется надолго.

Календарь и таблица испанской Примеры

А промах Альвареса с линии вратарской, возможно, войдёт в список самых болезненных моментов сезона.