«Атлетико» пал на Канарах: поражение от «Лас-Пальмаса» хоронит чемпионские мечты

На фоне победы «Барселоны» в безумном матче с «Сельтой» (4:3), «Атлетико» выходил на игру с «Лас-Пальмасом» с ножом у горла. Только победа позволяла команде Симеоне сохранить хоть какую-то интригу в чемпионской гонке. Но на «Гран Канарии» всё пошло не по сценарию мадридцев.
Упущенные моменты, невероятная игра вратаря соперника и гол на последних секундах — всё сложилось в трагедию «Атлетико» и в сказку для хозяев, которые теперь с надеждой смотрят на оставшиеся туры.
Герой Хоркаш и провал Альвареса
Начало встречи не баловало зрителей опасными моментами. Хозяева выглядели чуть активнее и первыми создали голевую ситуацию — Алекс Суарес замкнул скидку Маккенны головой, но пробил прямо в Яна Облака. Затем Дариу Эссугу с дальней дистанции попытал счастья, однако удар ушёл в сторону от штанги.
Под занавес первого тайма настал черёд «Атлетико» упустить стопроцентный момент. Джулиано Симеоне прострелил с правого фланга, Альварес оказался перед пустыми воротами… и не попал. Хоркаш, продемонстрировав фантастическую реакцию, выставил руку и спас команду. Вскоре голкипер снова выручил — уже после удара Александра Сёрлота головой.
Во второй половине «Атлетико» выглядел чуть увереннее. Гризманн, оставшийся в запасе из-за спада формы, вышел на поле после часа игры вместе с Родриго Де Полем. Давление мадридцев возрастало, но превращалось лишь в полумоменты: Сёрлот вновь пробил головой — мимо, Джулиано Симеоне накрутил защитника и пробил в ближний угол — безрезультатно.
Хозяева тем временем надёжно оборонялись и выжидали. Последние минуты матча стали нервными — и в этой нервозности «Атлетико» дал сбой.
Момент Муньоса и радость всего острова
На третьей добавленной минуте мяч после длинной передачи оказался в штрафной у Хавьера Муньоса. Хосе Хименес не смог выбить его, а Муньос ловко подстроился и пробил мимо Облака — 1:0. VAR проверил эпизод на офсайд, но гол был засчитан, вызвав настоящий взрыв эмоций на трибунах.
Игроки «Лас-Пальмаса» бросились праздновать с болельщиками, осознавая важность этого момента. Команда поднимается на 17-е место, на два очка отрываясь от «Алавеса» и получая реальный шанс сохранить прописку в Ла Лиге.
Конец мечтам
Этот результат стал, по сути, приговором для «Атлетико». Отставание от «Барселоны» теперь составляет 10 очков за шесть туров до конца — отыграть такую дистанцию практически нереально. Впереди ещё борьба за второе место с «Реалом», но осадок от этой потери останется надолго.
Календарь и таблица испанской Примеры
А промах Альвареса с линии вратарской, возможно, войдёт в список самых болезненных моментов сезона.