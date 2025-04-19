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    Месси вспомнил, кто помогал ему адаптироваться в «Барселоне»

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    Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», вспомнил о своих первых матчах за взрослую команду сине-гранатовых.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошел, была исключительной. Я очень благодарен за тот прием, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.

    Были большие имена, и команда была невероятной. Мы выиграли Лигу чемпионов впервые за много лет. То, что Райкард доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался», — сказал Месси в интервью Simplemente Fútbol.

    Месси дебютировал за каталонский клуб 16 ноября 2003 года в товарищеском матче с «Порту».

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