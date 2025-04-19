Месси вспомнил, кто помогал ему адаптироваться в «Барселоне»

Экс-форвард «Барселоны», который сейчас играет за, вспомнил о своих первых матчах за взрослую команду сине-гранатовых.

«Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошел, была исключительной. Я очень благодарен за тот прием, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.

Были большие имена, и команда была невероятной. Мы выиграли Лигу чемпионов впервые за много лет. То, что Райкард доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался», — сказал Месси в интервью Simplemente Fútbol.

Месси дебютировал за каталонский клуб 16 ноября 2003 года в товарищеском матче с «Порту».