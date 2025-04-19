Биджиев: «Оренбург» выглядел хорошо, а мы не проявили себя

Главный тренер махачкалинскогодал комментарий по поводу матча против(1:2).

«Первый тайм у нас был нехороший, будем так говорить. Во многих моментах не успевали. Однако и соперник не создавал у наших ворот практически ничего. Во втором тайме вроде игра поменялась, но допустили много ошибок в обороне. Считаю, что результат по игре. "Оренбург" выглядел хорошо, а мы не проявили себя.

Надо правильно отреагировать и готовиться к следующему матчу. Другого рецепта нет», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 27 очками идет 10-м в таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 баллами находится на 15-й позиции.