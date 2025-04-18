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    Примера. «Барселона» примет «Сельту», «Атлетико» отправится в гости к «Лас-Пальмасу», «Реал» сыграет с «Атлетиком»

    Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры

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    Роберт Левандовский
    Матчи 32-го тура испанской Примеры пройдут с 18 по 21 апреля

    «Эспаньол» — «Хетафе»

    18 апреля, пятница, 22:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Валенсия»

    19 апреля, суббота, 15:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» — «Сельта»

    19 апреля, суббота, 17:15 мск

    «Мальорка» — «Леганес»

    19 апреля, суббота, 19:30 мск

  • Кто станет новым дирижером в полузащите «Реала» после Крооса? Шесть потенциальных решений
  • В этом сезоне «Реал» поплатился за нежелание искать замену Тони Кроосу
  • Сегодня

    • «Лас-Пальмас» — «Атлетико» Мадрид

    19 апреля, суббота, 22:00 мск

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    «Вальядолид» — «Осасуна»

    20 апреля, воскресенье, 15:00 мск

  • Месси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами
  • Предстоящее лето обещает жаркую трансферную интригу
  • 16/04/2025

    • «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

    20 апреля, воскресенье, 17:15 мск

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Севилья» — «Алавес»

    20 апреля, воскресенье, 19:30 мск

    «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао

    20 апреля, воскресенье, 22:00 мск

  • Кто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби
  • Этот сезон, похоже, станет последним для Карло Анчелотти в мадридском «Реале»
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    • «Жирона» — «Бетис»

    21 апреля, понедельник, 22:00 мск

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