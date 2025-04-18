Примера. «Барселона» примет «Сельту», «Атлетико» отправится в гости к «Лас-Пальмасу», «Реал» сыграет с «Атлетиком»

«Эспаньол» — «Хетафе»
18 апреля, пятница, 22:00 мск
«Райо Вальекано» — «Валенсия»
19 апреля, суббота, 15:00 мск
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«Барселона» — «Сельта»
19 апреля, суббота, 17:15 мск
«Мальорка» — «Леганес»
19 апреля, суббота, 19:30 мск
«Лас-Пальмас» — «Атлетико» Мадрид
19 апреля, суббота, 22:00 мск
«Вальядолид» — «Осасуна»
20 апреля, воскресенье, 15:00 мск
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
20 апреля, воскресенье, 17:15 мск
«Севилья» — «Алавес»
20 апреля, воскресенье, 19:30 мск
«Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао
20 апреля, воскресенье, 22:00 мск