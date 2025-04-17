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    Семин: Я не знаю, могут ли Личку уволить из «Динамо»

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    Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном увольнении Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я не знаю, могут ли Личку уволить из "Динамо". Об этом знают только руководители клуба, им виднее. Отставка — часть профессии тренера, если нет побед. Но мне кажется, что "Динамо" при Личке развивалось и становилось лучше. У многих тренеров неудачный период часто бывает после зимнего перерыва. Достаточно долгая пауза, в которой нужно подготовить команду по-особому, ведь нет футбола больше двух месяцев. Кто лучше пройдёт этот этап, тот и выигрывает чемпионат.

    На данный момент лучше всех проходит этот этап Семак. Наверное, он знает какие-то методы, которые позволяют ему после зимнего перерыва делать команду лучше», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    Ранее «Динамо» по сумме двух встреч уступило ЦСКА и вылетело из Пути РПЛ Кубка России. Бело-голубые продолжат играть в Пути регионов.

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