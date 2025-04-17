Барони: Мы должны отдать борьбе все силы

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против

«Мы должны избежать волнения и строго придерживаться плана на игру. Мы должны отдать борьбе все силы. Не засиживаться в обороне и полностью выложиться. Первый матч показал, насколько хорош наш соперник. Нам надо будет сыграть совершенно иначе и настроиться на игру по-другому.

Уверен, что "Буде-Глимт" снова здорово проявит себя как в технической, так и в физической составляющей. У них слаженный коллектив, они давно друг друга знают. Они умеют играть в быстрый футбол, но завтра мы должны будем их остановить. Кьетиль Кнутсен — отличный тренер. Слежу за его матчами с 2023 года. Что-то в его команде уже изменилось, но у них своя крепкая идентичность. Мы же должны сыграть как настоящее Лацио», — цитирует Барони пресс-служба УЕФА.

Матч «Лацио» — «Буде-Глимт» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу норвежской команде.