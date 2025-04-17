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    Артета: Никогда не испытывал большей гордости за своих игроков

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Наверное, я никогда не испытывал большей гордости за своих игроков. Причина не только в выходе в полуфинал, но и в том, чего мы добились в сложившихся обстоятельствах, учитывая количество травм, как сражались и как провели эту игру.

    Безусловно, это один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Мы играли против команды, которая вдохновляла многих из нас в этом турнире. Мы можем гордиться тем, что выиграли противостояние в таком стиле», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Арсенал» пробился в полуфинал ЛЧ, где сыграет с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.

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