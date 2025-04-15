«Астон Вилла» на своем поле примет «Пари-Сен-Жермен» в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери, уступив в Париже, всё ещё сохраняет шансы на выход в полуфинал, несмотря на непростый счёт. В первом матче бирмингемцы повели благодаря голу Моргана Роджерса, чем привели в восторг присутствовавшего на стадионе принца Уильяма. Однако в дальнейшем инициативу перехватил ПСЖ: фантастические удары Дезире Дуэ и Хвичи Кварацхелии перевернули ход встречи, а Нуну Мендеш в компенсированное время установил финальный счёт.

История не в пользу «Астон Виллы»: команда ранее дважды вылетала из еврокубков после поражения с разницей в два мяча в первом матче. Тем не менее, нынешняя форма «львов» внушает оптимизм. В выходные они обыграли «Саутгемптон» 3:0 после мрачных первых 70 минут, где особенно отличились Уоткинс, Макгинн и Мален. Это стало отличной моральной инъекцией накануне важного поединка — особенно учитывая, что Марко Асенсио, арендованный у ПСЖ, не забил два пенальти.

«Вилла Парк» — настоящая крепость: команда не проигрывает дома в 17 матчах подряд во всех турнирах, победив в последних четырёх. В семи из восьми последних домашних игр «Вилла» забивала минимум дважды, а Эмери выиграл 11 из 13 домашних евровстреч. Единственная кадровая потеря — Леон Бейли, который ещё не готов начать матч в старте.

«Пари-Сен-Жермен»

ПСЖ приезжает на «Вилла Парк» с комфортным, но коварным преимуществом 3:1. Команда Луиса Энрике преобразилась после скомканного старта группового этапа, когда даже возникала угроза вылета. Теперь же парижане считаются одними из главных претендентов на титул, если только не наступят на старые грабли.

Болельщики ПСЖ хорошо помнят «ремонтаду» от «Барселоны» восьмилетней давности, когда команду Эмери смыло волной камбэка. Из семи случаев, когда ПСЖ выигрывал первый матч с разницей в два и более мячей, в трёх они вылетали. Четвёртого подобного случая в истории ЛЧ пока не было — и Энрике надеется, что его команда не станет первой.

Парижане подошли к ответному матчу без игровой нагрузки на выходных — они досрочно оформили титул в Лиге 1 за шесть туров до финиша и теперь мечтают завершить сезон без поражений. Несмотря на неудачи на выезде против «Арсенала» и «Баварии», ПСЖ выиграл 16 гостевых матчей подряд во всех турнирах, включая драматичную серию пенальти против «Ливерпуля».

Кадровая ситуация у ПСЖ также близка к идеалу: капитан Маркиньос вернулся после дисквалификации, вытеснив из состава Беральдо. В остальном изменений не ожидается. Особое внимание вновь будет приковано к Усману Дембеле — 42 результативных действия в 41 матче в этом сезоне делают его реальным кандидатом на «Золотой мяч».

Также стоит выделить Витинью, который в первой встрече отдал 148 точных передач — больше всех игроков ПСЖ в истории ЛЧ и второй результат в плей-офф после рекорда Хави (161).

Прогнозы и ставки на матч Астон Вилла — ПСЖ