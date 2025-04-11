Постекоглу: Быстрый пропущенный гол стал для нас серьезным ударом

Главный тренервысказался о матче против(1:1) в Лиге Европы.

«Я не мог требовать от игроков большего. Мы здорово контролировали ход игры, и я думал, что это даст плоды во втором тайме — так и вышло, не хватило только голов.

Быстрый пропущенный гол стал для нас серьезным ударом. В любой другой день мы бы уверенно победили при такой игре. У нас хорошие шансы, если выступим так же через неделю, но я не думаю, что игра будет открытой. Всё решат отдельные эпизоды», –приводит слова Постекоглу TNT Sports.

Ответное противостояние команд состоится в следующий четверг, 17 апреля.