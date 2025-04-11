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    Постекоглу: Быстрый пропущенный гол стал для нас серьезным ударом

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о матче против «Айнтрахта» (1:1) в Лиге Европы.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Я не мог требовать от игроков большего. Мы здорово контролировали ход игры, и я думал, что это даст плоды во втором тайме — так и вышло, не хватило только голов.

    Быстрый пропущенный гол стал для нас серьезным ударом. В любой другой день мы бы уверенно победили при такой игре. У нас хорошие шансы, если выступим так же через неделю, но я не думаю, что игра будет открытой. Всё решат отдельные эпизоды», –приводит слова Постекоглу TNT Sports.

    Ответное противостояние команд состоится в следующий четверг, 17 апреля.

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