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    Расмус Хейлунн«Лион» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Глава КОНМЕБОЛ предложил расширить количество участников ЧМ-2030

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    Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес считает, что количество участников чемпионата мира в 2030 году должно быть увеличено до 64 сборных.

    Глава КОНМЕБОЛ предложил расширить количество участников ЧМ-2030
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    «Мы убеждены, что столетие будет уникальным событием. И именно поэтому мы предлагаем отметить этот юбилей с участием 64 команд на трех разных континентах. Чтобы все страны имели возможность прожить этот глобальный опыт и чтобы никто на этой планете не остался в стороне от праздника», — заявил Домингес в разговоре с Globo Esporte.

    Ранее ФИФА утвердила Марокко, Португалию и Испанию в качестве стран‑хозяек чемпионата мира 2030 года, по одной игре турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

    Латиноамериканские страны примут игры ЧМ-2030 в честь первого чемпионата мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае.

    Также сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос об увеличении количества участников финальной стадии ЧМ-2030 до 64 команд.

    На чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде, будут принимать участие 48 национальных команд, включая хозяев турнира.

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