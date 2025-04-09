«Барселона» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

Четвертьфинал стал финишной точкой для «Барселоны» в прошлогодней Лиге чемпионов: после выездной победы над «ПСЖ» (3:2) команда неожиданно развалилась в ответной встрече, уступив 1:4 на домашнем поле.

Общий этап текущего розыгрыша турнира каталонцы прошли уверенно, заняв второе место (6 побед, ничья и поражение) и получили прямую путевку в 1/8 финала. На первой для себя стадии плей-офф «Барселона» прошла «Бенфику», обыграв команду из Лиссабона в обоих встречах — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

«Сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании и опережают мадридский «Реал» на 4 очка после 30-го тура. В крайнем матче команда под руководством Ханси Флика дома сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), прервав победную серию из 9-ти матчей в Ла Лиге.

«Боруссия» Д

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Боруссия» добралась до финала, но остановилась в шаге от трофея. В решающем матче дортмундцы не смогли забить в ворота мадридского «Реала», уступив со счетом 0:2.

На общем этапе текущего розыгрыша турнира «шмелям» не хватило совсем немного, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала. «Боруссия» заняла 10-е место и в стыковых матчах обыграла «Спортинг», по сути решив исход противостояния в первой встрече (3:0 в гостях и 0:0 дома). На следующей стадии дортмундцы не без труда прошли «Лилль», вырвав победу в ответной игре (2:1) после ничьи на своем поле — 1:1.

В чемпионате Германии «Боруссия» занимает 8-е место после 28-ми туров. В крайнем матче подопечные Нико Ковача разгромили в гостях «Фрайбург» со счетом 4:1.

Личные встречи

Команды встречались между собой на общем этапе текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Матч был сыгран в Дортмунде и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2.

Всего в 5-ти очных матчах каталонцы выиграли трижды и еще 2 встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.30.