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    Рибери: Мюллер — уникальный чемпион, подающий всем пример

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    Бывший партнер Томаса Мюллера по мюнхенской «Баварии» Франк Рибери уверен, что партнеры должны равняться и перенимать победный опыт 35-летнего нападающего.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Нойер, к сожалению, травмирован и не сыграет с "Интером" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов из-за травмы. Но будет Мюллер, уникальный чемпион и воин, который всем подает пример.

    Он не так молод, как Мусиала, но опыт Томаса просто бесценен. Уверен, он хочет завершить свою карьеру в "Баварии" наилучшим образом — победой в домашнем финале Лиги чемпионов», — цитирует Рибери Football Italia.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Недавно Мюллер объявил, что этот сезон станет для него последним за «Баварию». В основном составе мюнхенцев нападающий дебютировал в 2007 году и пришел за команду больше всего матчей в истории среди всех футболистов.

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