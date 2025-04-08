Рибери: Мюллер — уникальный чемпион, подающий всем пример

Бывший партнерпо мюнхенской «Баварии»уверен, что партнеры должны равняться и перенимать победный опыт 35-летнего нападающего.

«Нойер, к сожалению, травмирован и не сыграет с "Интером" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов из-за травмы. Но будет Мюллер, уникальный чемпион и воин, который всем подает пример.

Он не так молод, как Мусиала, но опыт Томаса просто бесценен. Уверен, он хочет завершить свою карьеру в "Баварии" наилучшим образом — победой в домашнем финале Лиги чемпионов», — цитирует Рибери Football Italia.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Недавно Мюллер объявил, что этот сезон станет для него последним за «Баварию». В основном составе мюнхенцев нападающий дебютировал в 2007 году и пришел за команду больше всего матчей в истории среди всех футболистов.