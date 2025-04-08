«Арсенал» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов во второй раз подряд. В прошлом сезоне лондонцы попали на «Баварию» и по сумме двух матчей на смогли пройти дальше (2:2 дома и 0:1 в гостях).

В этой кампании Лиги Чемпионов «канониры» уверенно преодолели общий этап, заняв третье место (6 побед ничья и поражение). «Арсенал» напрямую пробился в 1/8 финала, где без проблем разобрался с ПСВ — 7:1 в гостях и 2:2 дома.

Подопечные Микеля Артеты занимают второе место в турнирной таблице, при этом отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократилось до 11 очков. В крайнем туре «Арсенал» разошелся миром с «Эвертоном» на выезде — 1:1.

«Реал»

«Реал» является действующим обладателем Лиги Чемпионов. В финале прошлого сезона «сливочные» завоевали трофей, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов мадридцы начали с большим трудом. «Реал» набрал 15 очков на общем этапе (5 побед и 3 поражения) и не смог напрямую пробиться в 1/8 финала, заняв лишь 12-е место.

В стыковых матчах «сливочные» выбили из турнира «Манчестер Сити», обыграв «горожан» дома и на выезде — 3:2 и 3:1 соответственно. Противостояние против «Атлетико» в 1/8 финала получилось напряженным, исход которого решился в серии пенальти ответной встречи на «Ванда Метрополитано».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. В крайнем туре мадридцы довольно неожиданно уступили на своем поле «Валенсии» — 1:2.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в Лиге Чемпионов. Это были матчи 1/8 финала сезона 2005/2006, где дальше прошел «Арсенал» (1:0 в гостях и 0:0 дома).

Затем мадридцы и лондонцы еще дважды сыграли в товарищеских матчах, одержав по одной победе.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Реал» с коэффициентом 3.45.