«Рома» и «Ювентус» сыграют между собой в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

«Рома» с 52 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. В 30-ти матчах римляне одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, забив 45 голов и пропустив 30 мячей в свои ворота.

Команда Клаудио Раньери набрала отличный ход в чемпионате. К предстоящему туру «Рома» подходит с семиматчевой победной серией, а поражений нет уже на протяжении 14-ти игр подряд — с середины декабря прошлого года.

В трех последних матчах римлянам хватало одного гола для победы — над «Эмполи» (1:0), «Кальяри» (1:0) и «Лечче» (1:0).

«Ювентус»

«Ювентус» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 55 очков в 30-ти матчах. Туринский клуб одержал 14 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 46:28.

Две недели назад «Ювентус» объявил о расторжении контракта с главным тренером Тьяго Моттой. Новым наставником команды стал Игор Тудор, которые ранее возглавлял «Лацио», «Марсель» и «Верону».

В первом матче под руководством хорватского специалиста «Ювентус» дома минимально обыграл «Дженоа» — 1:0. Эта победа стала для туринцев первой в трех последних турах. До этого «Ювентус» еще при Мотте крупно проиграл «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте»(0:4).

Личные встречи

Матч первого круга в Турине завершился без забитых мячей — ничья 0:0.

В последних 10-ти встречах на счету «Ювентуса» 4 победы, «Рома» оказалась сильнее в 2-х случаях и 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» с коэффициентом 3.10.