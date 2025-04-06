Рома
Ювентус
«Рома»
Турнирное положение: команда из Рима в последнее время набрала ход и претендует даже на попадание в зону Лиги чемпионов.
«Желто-красные» сейчас имеют в своем активе 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Рома — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Римский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «волчица» победила «Лечче» (1:0), «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (1:0).
До этого же римляне вылетели с Лиги Европы, уступив «Атлетику» (2:1, 1:3).
Перед этим «волшебная» также переиграла «Комо» (2:1) и «Монцу» (4:0).
Не сыграют: в лазарете команды из столицы Италии находятся Пауло Дибала, Сауд Абдулхамид и Девайн Ренч.
Состояние команды: в последнее время столичный коллектив набрал прекрасный ход и сметает всех на своем пути. Сейчас цель у «Ромы» одна — попасть в зону Лиги чемпионов. Подопечные Клаудио Раньери отстают уже всего на четвертой балла.
Победа в этой игре как раз приблизит «Рому» к цели, поскольку соперник как раз идет пятым.
«Ювентус»
Турнирное положение: команда из Турина тоже ведет борьбу за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.
«Черно-белые» сейчас имеют в своем активе 55 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.
За 30 матчей туринцы смогли 46 раз поразить ворота соперника и всего 28 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «зебры» смогли переиграть «Дженоа» (1:0).
До этого же туринский коллектив проиграл «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте» (0:4).
Перед этим «старая сеньора» выиграла у «Вероны» (2:0), но проиграла по пенальти «Эмполи» и вылетела с Кубка Италии.
Не сыграют: травмированы Бремер, Хуан Кабаль, Федерико Гатти и Аркадиуш Милик.
Состояние команды: эта игра будет крайне важной для «Ювентуса». Победа подопечных Игора Тудора повысит шансы команды на четверку сильнейших, а вот поражение крайне осложнит задачу.
От первой позиции «Ювентус» отделяет уже целых 12 очков, поэтому максимумом команды видится только борьба за тройку сильнейших.
Статистика для ставок
- «Рома» выиграла 7 последних матчей Серии А
- «Ювентус» не играет вничью на протяжении 13 матчей
- в последней очной игре «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Ювентуса» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.45Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 2.30Аталанта — Лацио: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому матч должен быть упорным и вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.10.
Прогноз: команды вполне могут обменяться забитыми мячами в этой игре.
Ставка: обе забьют за 1.95.