1-й таймБарселона — БетисОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль«Барселона» — «Бетис». Онлайн Реал Мадрид – ВаленсияПощёчина перед «Арсеналом»: «Реал» дома проиграл «Валенсии» Игорь ШалимовУгасающий огонь. Какие ходы предпримет Шалимов для спасения «Факела»?
  • 22:06
    • Квартальнов: Мы шли к этому, хотели выйти дальше
  • 21:57
    • «Монако» в гостях проиграл «Бресту»
  • 21:40
    • Гол Панталеана обеспечил «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    «Рома» и «Ювентус» сыграют вничью?!

    Рома — Ювентус: прогноз и ставка за 3.10 на Серию А 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома»
    6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Апреля 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 21:45 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: команда из Рима в последнее время набрала ход и претендует даже на попадание в зону Лиги чемпионов.

    «Желто-красные» сейчас имеют в своем активе 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

    Рома — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Римский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «волчица» победила «Лечче» (1:0), «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (1:0).

    До этого же римляне вылетели с Лиги Европы, уступив «Атлетику» (2:1, 1:3).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Перед этим «волшебная» также переиграла «Комо» (2:1) и «Монцу» (4:0).

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Италии находятся Пауло Дибала, Сауд Абдулхамид и Девайн Ренч.

    Состояние команды: в последнее время столичный коллектив набрал прекрасный ход и сметает всех на своем пути. Сейчас цель у «Ромы» одна — попасть в зону Лиги чемпионов. Подопечные Клаудио Раньери отстают уже всего на четвертой балла.

    Победа в этой игре как раз приблизит «Рому» к цели, поскольку соперник как раз идет пятым.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: команда из Турина тоже ведет борьбу за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

    «Черно-белые» сейчас имеют в своем активе 55 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

  • «Майнц», «Страсбург», «Серветт» и еще шесть «малышей», которые рвутся в Лигу чемпионов
  • В следующем сезоне Лиги чемпионов будет много необычных участников
  • 02/04/2025

    • За 30 матчей туринцы смогли 46 раз поразить ворота соперника и всего 28 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «зебры» смогли переиграть «Дженоа» (1:0).

    До этого же туринский коллектив проиграл «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте» (0:4).

    Перед этим «старая сеньора» выиграла у «Вероны» (2:0), но проиграла по пенальти «Эмполи» и вылетела с Кубка Италии.

    Не сыграют: травмированы Бремер, Хуан Кабаль, Федерико Гатти и Аркадиуш Милик.

    Состояние команды: эта игра будет крайне важной для «Ювентуса». Победа подопечных Игора Тудора повысит шансы команды на четверку сильнейших, а вот поражение крайне осложнит задачу.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    От первой позиции «Ювентус» отделяет уже целых 12 очков, поэтому максимумом команды видится только борьба за тройку сильнейших.

    Статистика для ставок

    • «Рома» выиграла 7 последних матчей Серии А

    • «Ювентус» не играет вничью на протяжении 13 матчей

    • в последней очной игре «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Ювентуса» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому матч должен быть упорным и вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Прогноз: команды вполне могут обменяться забитыми мячами в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Даллас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ванкувер — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Мершарт — Таварес
  • Бои
  • Завтра в 04:10
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нзечукву — Будай
  • Бои
  • Завтра в 04:40
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брито — Сабатини
  • Бои
  • Завтра в 05:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рома — Ювентус: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 06.04.202521:45. «Рома» и «Ювентус» сыграют вничью?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры