6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: команда из Рима в последнее время набрала ход и претендует даже на попадание в зону Лиги чемпионов.

«Желто-красные» сейчас имеют в своем активе 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Римский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «волчица» победила «Лечче» (1:0), «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (1:0).

До этого же римляне вылетели с Лиги Европы, уступив «Атлетику» (2:1, 1:3).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим «волшебная» также переиграла «Комо» (2:1) и «Монцу» (4:0).

Не сыграют: в лазарете команды из столицы Италии находятся Пауло Дибала, Сауд Абдулхамид и Девайн Ренч.

Состояние команды: в последнее время столичный коллектив набрал прекрасный ход и сметает всех на своем пути. Сейчас цель у «Ромы» одна — попасть в зону Лиги чемпионов. Подопечные Клаудио Раньери отстают уже всего на четвертой балла.

Победа в этой игре как раз приблизит «Рому» к цели, поскольку соперник как раз идет пятым.

«Ювентус»

Турнирное положение: команда из Турина тоже ведет борьбу за то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

«Черно-белые» сейчас имеют в своем активе 55 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

За 30 матчей туринцы смогли 46 раз поразить ворота соперника и всего 28 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «зебры» смогли переиграть «Дженоа» (1:0).

До этого же туринский коллектив проиграл «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте» (0:4).

Перед этим «старая сеньора» выиграла у «Вероны» (2:0), но проиграла по пенальти «Эмполи» и вылетела с Кубка Италии.

Не сыграют: травмированы Бремер, Хуан Кабаль, Федерико Гатти и Аркадиуш Милик.

Состояние команды: эта игра будет крайне важной для «Ювентуса». Победа подопечных Игора Тудора повысит шансы команды на четверку сильнейших, а вот поражение крайне осложнит задачу.

От первой позиции «Ювентус» отделяет уже целых 12 очков, поэтому максимумом команды видится только борьба за тройку сильнейших.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла 7 последних матчей Серии А

«Ювентус» не играет вничью на протяжении 13 матчей

в последней очной игре «Ювентус» и «Рома» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Ювентуса» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому матч должен быть упорным и вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: команды вполне могут обменяться забитыми мячами в этой игре.

Ставка: обе забьют за 1.95.