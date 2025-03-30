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    Станкович поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче против «Ахмата».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «У нас было достаточно футболистов, которые играли за свои сборные и практически все из них провели время на поле. Есть даже и травмированные. Естественно, это оказывает влияние на команду, но это и влияет на другие команды, футболисты которых также ездят в свои сборные.

    Состав? Потому что я главный тренер и принимаю решение на основе того, как ребята тренируются, в какой они находятся форме, насколько они уверены. Здесь я руководствуюсь пользой для всей команды, а не для себя или какого‑то футболиста.

    Что касается первого старта Гарсии в РПЛ, ему потребовалось определённое время, чтобы адаптироваться. Во время паузы на матчи сборных он серьезно работал и хорошо себя проявил. Настало время продемонстрировать свои качества, потому что я уверен, что его качества нам помогут. Нужно уже показать, почему мы его взяли в Спартак», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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