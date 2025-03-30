Станкович поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«У нас было достаточно футболистов, которые играли за свои сборные и практически все из них провели время на поле. Есть даже и травмированные. Естественно, это оказывает влияние на команду, но это и влияет на другие команды, футболисты которых также ездят в свои сборные.

Состав? Потому что я главный тренер и принимаю решение на основе того, как ребята тренируются, в какой они находятся форме, насколько они уверены. Здесь я руководствуюсь пользой для всей команды, а не для себя или какого‑то футболиста.

Что касается первого старта Гарсии в РПЛ, ему потребовалось определённое время, чтобы адаптироваться. Во время паузы на матчи сборных он серьезно работал и хорошо себя проявил. Настало время продемонстрировать свои качества, потому что я уверен, что его качества нам помогут. Нужно уже показать, почему мы его взяли в Спартак», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.