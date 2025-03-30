«Лилль» снова сильнейший в дерби c «Лансом»: хватило одного гола

«Лилль» уверенно разобрался с «Лансом» (1:0) в северном дерби и не только подтвердил свое превосходство в регионе, но и укрепил свои позиции в борьбе за место в еврокубках. Единственный гол в матче забил Матиас Фернандес-Пардо, а «Ланс» не смог предложить ничего, кроме эпизодического давления после перерыва.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Ланс 1:0 Гол: 1:0 Матиас Фернандес (19') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Айсса Манди, Митчел Баккер, Бенжамен Андре, Андре Гомеш (Айюб Буадди, 78'), Матиас Фернандес (Осам Сахрауи, 66'), Джонатан Дэвид (Чуба Акпом, 87'), Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 78'), Ngal'ayel Mukau (Набиль Бенталеб, 78') Ланс: Мэтью Райан, Дейер Мачадо, Рубен Агилар (Jeremy Agbonifo, 83'), Факундо Медина, Маланг Сарр, Нейл Эль-Айнауи, Нампалис Менди (Анди Диуф, 63'), Уэсли Саид (Адриен Томассон, 63'), Флорьян Сотока (Goduine Koyalipou, 72'), M'Bala Nzola, Kyllian Antonio (Анасс Зарури, 83') Предупреждения: Рубен Агилар (22'), Нейл Эль-Айнауи (51'), Факундо Медина (82')

«Лилль» захватил инициативу с первых минут

Эта встреча сразу же стала односторонней. «Лилль» вышел на поле с чётким планом: доминировать, прессинговать, заставлять «Ланс» ошибаться. И этот подход начал приносить плоды уже на старте игры.

Лилль – Ланс afp.com

Уже на 2-й минуте «Лилль» мог открыть счет: Матиас Фернандес-Пардо, воспользовавшись ошибкой молодого защитника «Ланса» Килиана Антонио, выскочил один на один с Мэтью Райаном, но австралийский голкипер сумел исправить ситуацию. Это было лишь первое предупреждение от «догов».

А на 19-й минуте Райан сам подарил сопернику гол. Вратарь неудачно обработал мяч, позволив Фернандесу-Пардо выбить его у него из-под ног и отправить в пустые ворота. На трибунах началось ликование — «Лилль» повёл, а по игре казалось, что это только начало.

Футболисты Лилля после гола afp.com

Но несмотря на продолжающееся давление, развить успех у хозяев не получилось. Райан сумел взять реванш за свою ошибку, вытащив еще один удар Фернандеса-Пардо. А перед самым перерывом бельгийский нападающий снова оказался на ударной позиции — его мощный выстрел прошелся по перекладине. «Ланс» на этом фоне выглядел блекло: ни одного удара в створ за 45 минут.

«Ланс» проснулся слишком поздно

После перерыва гости наконец-то попытались что-то изменить. Команда Уилла Стилла заиграла смелее, стала больше владеть мячом, но остроты по-прежнему не хватало.

Лилль — Ланс afp.com

На 56-й минуте «Ланс» заработал штрафной, но удар Нейла Эль-Айнауи не доставил проблем Луке Шевалье. Лилльский голкипер впервые серьезно вступил в игру только на 77-й минуте, когда после рикошета мяч едва не залетел в дальний угол.

А ближе к финальному свистку «Ланс» все же получил шанс зацепиться за ничью. На 87-й минуте Мбала Нзола пробил из хорошей позиции — мяч прошел рядом со штангой. В компенсированное время Джереми Агбонифо попытался пробить из-за пределов штрафной, но и его удар оказался неточным.

Лилль — Ланс afp.com

«Лилль» в шаге от Лиги чемпионов

Победа позволила «Лиллю» набрать 47 очков и подняться на 5-е место, всего в двух очках от третьего. Для «Ланса» поражение стало болезненным ударом: команда осталась на 9-й строчке, и теперь ее шансы на еврокубки стали еще более призрачными.

Календарь и таблица Лиги 1

Для «догов» это дерби стало третьей подряд победой над «Лансом» — последний раз они уступали в апреле 2022-го. Но куда важнее, что эта победа вернула команду в гонку за Лигу чемпионов. Впереди решающие туры, и теперь для «Лилля» главное — удержать темп и не позволить соперникам потеснить их из топ-5.