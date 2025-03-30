«Лилль» снова сильнейший в дерби c «Лансом»: хватило одного гола

«Лилль» захватил инициативу с первых минут
Эта встреча сразу же стала односторонней. «Лилль» вышел на поле с чётким планом: доминировать, прессинговать, заставлять «Ланс» ошибаться. И этот подход начал приносить плоды уже на старте игры.
Уже на 2-й минуте «Лилль» мог открыть счет: Матиас Фернандес-Пардо, воспользовавшись ошибкой молодого защитника «Ланса» Килиана Антонио, выскочил один на один с Мэтью Райаном, но австралийский голкипер сумел исправить ситуацию. Это было лишь первое предупреждение от «догов».
А на 19-й минуте Райан сам подарил сопернику гол. Вратарь неудачно обработал мяч, позволив Фернандесу-Пардо выбить его у него из-под ног и отправить в пустые ворота. На трибунах началось ликование — «Лилль» повёл, а по игре казалось, что это только начало.
Но несмотря на продолжающееся давление, развить успех у хозяев не получилось. Райан сумел взять реванш за свою ошибку, вытащив еще один удар Фернандеса-Пардо. А перед самым перерывом бельгийский нападающий снова оказался на ударной позиции — его мощный выстрел прошелся по перекладине. «Ланс» на этом фоне выглядел блекло: ни одного удара в створ за 45 минут.
«Ланс» проснулся слишком поздно
После перерыва гости наконец-то попытались что-то изменить. Команда Уилла Стилла заиграла смелее, стала больше владеть мячом, но остроты по-прежнему не хватало.
На 56-й минуте «Ланс» заработал штрафной, но удар Нейла Эль-Айнауи не доставил проблем Луке Шевалье. Лилльский голкипер впервые серьезно вступил в игру только на 77-й минуте, когда после рикошета мяч едва не залетел в дальний угол.
А ближе к финальному свистку «Ланс» все же получил шанс зацепиться за ничью. На 87-й минуте Мбала Нзола пробил из хорошей позиции — мяч прошел рядом со штангой. В компенсированное время Джереми Агбонифо попытался пробить из-за пределов штрафной, но и его удар оказался неточным.
«Лилль» в шаге от Лиги чемпионов
Победа позволила «Лиллю» набрать 47 очков и подняться на 5-е место, всего в двух очках от третьего. Для «Ланса» поражение стало болезненным ударом: команда осталась на 9-й строчке, и теперь ее шансы на еврокубки стали еще более призрачными.
Для «догов» это дерби стало третьей подряд победой над «Лансом» — последний раз они уступали в апреле 2022-го. Но куда важнее, что эта победа вернула команду в гонку за Лигу чемпионов. Впереди решающие туры, и теперь для «Лилля» главное — удержать темп и не позволить соперникам потеснить их из топ-5.