В махачкалинском «Динамо» рассказали о финансовом положении дел в клубе

Президент махачкалинскоговысказался о планах по финансированию команды.

«Конечно, я не могу говорить, что однозначно что‑то такое будет и финансирование точно будет увеличено, если мы останемся в РПЛ. Этого нельзя сказать. Но клуб должен работать в этом направлении, развиваться — это не только нас касается, это касается абсолютного большинства клубов за исключением некоторых, которые хорошо себя чувствуют.

С того самого момента, как наш клуб был создан и мы из своего кармана доставали небольшие деньги, мы поддерживали финансовую стабильность. Это было с первого дня. Так что нельзя сказать, что мы только будем этим заниматься, мы этим с первого дня занимались и вышли на такой уровень. Нас стали поддерживать в республике, всегда поддерживают в Москве. Благодаря этой профессиональной работе сотрудников клуба и происходило движение. Оно не останавливалось ни на секунду. Другое дело, что мы что‑то можем делать, а что‑то нет. И когда мы чего‑то не можем, значит нужно побольше времени для развития. А развиваться без финансовой основы невозможно», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Динамо» идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.