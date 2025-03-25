Сборная Россия сыграет с Замбией в товарищеском матче. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Россия

На прошлой неделе сборная России провела первый матч в новом году, разгромив на «ВТБ Арене» Гренаду со счетом 5:0. Артём Дзюба забил 31-й гол в футболке национальной команды, став ее лучшим бомбардиром за всю историю. По одном мячу на свой счет также записали Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Российская сборная не знает поражений уже 13 матчей подряд. В 2024 году команда Карпина одержала 8 побед при 4 ничьих, а в последних семи встречах просто уничтожала соперников — 39:0 по голам.

В ближайшем матче с Замбией сборной России не помогут пять игроков. Дзюба, Солдатенков, Фомин, Сергеев и Обляков досрочно покинули расположение национальной команды.

Замбия

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге FIFA. С декабря 2022 году ее возглавляет бывший главный тренер «Челси», «Вест Хэма» и сборной Ганы Авраам Грант. Под руководством израильского специалиста Замбия сыграла 22 матча, одержав в них 10 побед при 4-х ничьих и 8-ми поражениях.

В конце прошлого года команда успешно прошла квалификацию Кубка Африки и теперь сыграет в его основной части в декабре. В последних матчах сборная Замбии обыграла Чад, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне и Мозамбик.

Стоит отметить, что сборные России и Замбии никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Россия — Замбия с коэффициентом 1.78.