Обе команды выиграли в первом туре. Израильтяне обыграли 2:1 Эстонию, а норвежцы разгромили Молдавию 5:0.
Норвегия подошла к матчу с серией из трех побед подряд, тогда как Израиль выиграл две последних встречи и не уступает уже третий поединок подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Норвегия — фаворит букмекеров за 1.54, а на Израиль можно поставить за 5.60. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.40.
- Искусственный интеллект считает, что Норвегия выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Израиль — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.
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