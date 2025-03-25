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    Израиль — Норвегия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Израиля Сборная Норвегии
    Сборные Израиля и Норвегии встретятся в матче квалификационного раунда чемпионата мира. Поединок состоится в Дебрецене 25 марта в 22:45 мск.

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    Обе команды выиграли в первом туре. Израильтяне обыграли 2:1 Эстонию, а норвежцы разгромили Молдавию 5:0.

    Норвегия подошла к матчу с серией из трех побед подряд, тогда как Израиль выиграл две последних встречи и не уступает уже третий поединок подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

    • Норвегия — фаворит букмекеров за 1.54, а на Израиль можно поставить за 5.60. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.40.

    • Искусственный интеллект считает, что Норвегия выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Израиль — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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