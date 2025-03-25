Сборныевстретятся в матче квалификационного раунда чемпионата мира. Поединок состоится в Дебрецене 25 марта в 22:45 мск.

Обе команды выиграли в первом туре. Израильтяне обыграли 2:1 Эстонию, а норвежцы разгромили Молдавию 5:0.

Норвегия подошла к матчу с серией из трех побед подряд, тогда как Израиль выиграл две последних встречи и не уступает уже третий поединок подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Норвегия — фаворит букмекеров за 1.54, а на Израиль можно поставить за 5.60. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.40.

Искусственный интеллект считает, что Норвегия выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Израиль — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

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