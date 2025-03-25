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    Остановит ли Израиль Норвегию?

    Израиль — Норвегия: прогноз (к. 2.15) и ставка на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Норвегия
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    Эрлинг Холанн
    25 марта во втором туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Израиль и Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Норвегия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 25 Марта 2025 года

    Израиль

  • Иерусалим
    •  Израиль 22:45 Норвегия

    Норвегия

  • Осло
    •

    Израиль

    Турнирное положение: После первого тура отборочного цикла Израиль набрал три очка и занимает вторую позицию в группе с разницей мячей +1.

    Команда оказалась в подгруппе I, куда помимо нынешнего соперника также попали Молдова и Эстония, а также победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия.

    Израиль — Норвегия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная формально на своем поле обыграла Эстонию (2:1).

    Перед этим в последнем туре Лиги наций коллектив также выиграл, когда также формально в домашних стенах минимально переиграл Бельгию со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Израиль выиграл два раза при одной ничьей.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, нынешний соперник все же превосходит их в классе.

    Команда пока что забила два мяча в отборе на ЧМ-2026: автором одного стал Эли Даса, а другой был автоголом.

    Норвегия

    Турнирное положение: По итогам первого тура отборочного цикла Норвегия набрала три очка и занимает первую позицию в группе с разницей мячей +5.

    Национальная команда попала в группу I, где помимо нынешнего соперника также выступают Молдова и Эстония, а позже к ним присоединится победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на чужом поле разгромно обыграла Молдову (5:0).

    Перед этим в последнем туре Лиги наций скандинавский коллектив с аналогичным результатом 5:0 теперь уже в домашних стенах оказался сильнее Казахстана.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Норвегия выиграла, а в шести последних матчах победила пять раз.

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    Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник все же уступает им в классе.

    Пять голов команды в квалификации на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Израиль не проиграл

    • в пяти из семи последних матчей Израиля забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Норвегии забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 4.00, успех Израиля — в 5.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах Норвегии.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75

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