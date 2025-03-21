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    Гол Мактоминея принес Шотландии победу над Грецией в Лиге наций

    Греция — Шотландия: счет матча 0:1, обзор гола

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    В первом стыковом матче за право выступать в Лиге А Лиги наций сборная Шотландии на выезде оказалась сильнее команды Греции со счетом 1:0.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Скотт Мактоминей с пенальти на 33-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В
    Греция — Шотландия 0:1
    Гол: 0:1 Скотт МакТоминай (пенальти) (33') Греция: Константинос Цолакис, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Манолис Сиопис, Петрос Манталос (Димитриос Пелькас, 72'), Георгиос Масурас (Константинос Карецас, 46'), Яннис Константелиас (Вангелис Павлидис, 72'), Христос Дзолис (Христос Зафейрис, 72'), Фотис Иоаннидис (Таксиархис Фунтас, 81') Шотландия: Крэйг Гордон, Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Джон Сауттар, Энтони Ралстон (Райан Портеус, 89'), Льюис Фергюсон, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Кенни Маклин (Киран Тирни, 76'), Билли Гилмор (Макс Джонстон, 90'), Че Адамс (Джордж Хирст, 75') Предупреждения: Льюис Фергюсон (45 + 2'), Манолис Сиопис (64')

    Ответное противостояние команд состоится уже 23 марта.

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