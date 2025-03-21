Нигерия, Буркина-Фасо и Нигерия выиграли матчи в отборе на ЧМ-2026

В африканской зоне завершились четыре матча отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года.

В группе С ЮАР победила Лесото — 2:0.

Голы забивали Релебохайл Мофокенг (60-я) и Джейден Адамс (64-я).

Руанда дома уступила Нигерии — 0:2.

Оба мяча забил Виктор Осимхен (11-я и 45+3-я).

После пяти туров лидирует ЮАР с 10 очками. Вторым идет Бенин (8), далее Руанда (7), Нигерия (6), Лесото (5), Зимбабве (3).

Буркина-Фасо разгромила Джибути со счетом 4:1 в группе А.

В составе победителей голы забивали Жозуэ Тиендребеого (12-я), Бертран Траоре (33-я), Мохамед Зуграна (47-я) и Лассина Траоре (67-я).

В этой группе лидирует Египет с 10 очками. Буркина-Фасо идет на втором месте с 8-ю очками. Джибути (1) на последней строчке.

В группе В ДР Конго дома обыграл с минимальным счетом Южный Судан — 1:0.

На 45+3-й минуте единственный мяч забил спартаковец Тео Бонгонда.

ДР Конго и Судан лидируют с 10 очками в этой группе. Южный Судан идет на пятой позиции с 2 очками.