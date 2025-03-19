Германия назвала заявку на первый четвертьфинал Лиги наций с Италией

Стал известен список заявленных футболистовна первый четвертьфинальный матч Лиги наций против сборной Италии.

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Янн Биссек, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники: Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Грос, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Ангело Штиллер.

Нападающие: Йонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

Календарь и таблица Лиги наций

Он пройдет 20 марта в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 (мск). Ответная встреча состоится через три дня в Дортмунде.