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    Германия назвала заявку на первый четвертьфинал Лиги наций с Италией

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    Стал известен список заявленных футболистов сборной Германии на первый четвертьфинальный матч Лиги наций против сборной Италии.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.

    Защитники: Янн Биссек, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

    Полузащитники: Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Грос, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Ангело Штиллер.

    Нападающие: Йонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Он пройдет 20 марта в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 (мск). Ответная встреча состоится через три дня в Дортмунде.

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