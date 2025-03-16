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    Деклан Райс«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    «Балтика» выиграла у «Тюмени», «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью

    «Тюмень» — «Балтика»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 24-го тура Первой лиги «Балтика» на выезде переиграла «Тюмень» со счетом 1:0.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Илья Петров.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Балтика 0:1
    Гол: 0:1 Илья Петров (75') Тюмень: Александр Сергеевич Безчаснюк, Александр Коротков, Андрей Марьянов, Никита Печенкин, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Иван Пяткин, Александр Коротаев, Владислав Шитов, Dovgal A., Gulko I. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Евгений Чернов, Натан Гассама, Сергей Варатынов, Андрей Мендель, Илья Петров, Владислав Саусь, Николай Титков, Кирилл Никишин, Gil Hurtado B. Предупреждение: Станислав Поройков (25')

    «Балтика» набрала 50 очков и поднялась на первое место. «Тюмень» с 16 баллами идет на последней строчке.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью 2:2.

    На автогол Заурбека Плиева и гол Павла Забелина хозяева ответили точными ударами Дмитрия Лаврищева, который отметился дублем.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Сокол 1:2
    Голы: 0:1 Заурбек Плиев (6'), 0:2 Павел Забелин (31'), 1:2 Дмитрий Лаврищев (70') Ротор: Никита Чагров, Александр Клещенко, Заурбек Плиев, Дмитрий Прищепа, Максим Швецов, Евгений Болотов, Сергей Макаров, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Илья Сафронов, Максим Турищев Сокол: Никита Карабашев, Иван Чуриков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Ифеани Дэвид Ндука, Дмитрий Сасин, Павел Забелин, Дмитрий Бегун, Илья Порохов, Kantaria G., Vukic S.

    У «Ротора» теперь 33 очка и восьмое место, «Сокол» (21) — 16-й.

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