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    Тедеев — о вызове Дзюбы в сборную России: Карпин проявил в высшей степени мудрость

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал решение наставника сборной России Валерия Карпина вызвать нападающего тольяттинцев Артема Дзюбу в национальную команду на мартовский сбор.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «С одной стороны, был приятно удивлен, а с другой — это закономерно, предельно профессионально, честно, мудро и радостно. Мне кажется, что он игрок национальной команды России. Я ему пожелал удачи и сказал, что он это заслужил. Я думаю, что это объективное решение, на сегодняшний день Артем забил достаточно мячей, много отдал голевых передач, делает много полезного. Он находится в нормальном спортивном состоянии.

    В данной ситуации мне приятно, я горд, что работаю с таким профессионалом и футболистом. Валерий Георгиевич проявил в высшей степени мудрость. Для меня это пример, как тренер сборной демонстрирует правильный подход с точки зрения выбора футболистов», — сказал Тедеев пресс-службе «Акрона».

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