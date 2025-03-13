Тедеев — о вызове Дзюбы в сборную России: Карпин проявил в высшей степени мудрость

Главный тренерпрокомментировал решение наставника сборной Россиивызвать нападающего тольяттинцевв национальную команду на мартовский сбор.

«С одной стороны, был приятно удивлен, а с другой — это закономерно, предельно профессионально, честно, мудро и радостно. Мне кажется, что он игрок национальной команды России. Я ему пожелал удачи и сказал, что он это заслужил. Я думаю, что это объективное решение, на сегодняшний день Артем забил достаточно мячей, много отдал голевых передач, делает много полезного. Он находится в нормальном спортивном состоянии.

В данной ситуации мне приятно, я горд, что работаю с таким профессионалом и футболистом. Валерий Георгиевич проявил в высшей степени мудрость. Для меня это пример, как тренер сборной демонстрирует правильный подход с точки зрения выбора футболистов», — сказал Тедеев пресс-службе «Акрона».

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. Национальная команда сыграет против Гренады и Замбии (19 и 25 марта).