13 марта в Бильбаопроведут ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В первом поединке выиграть удалось «римлянам». Однако преимущество шаткое — 2:1. Таким образом, в этой паре все еще есть интрига.

Если говорить о форме, то судя по результатам, «Рома» лучше. «Атлетик» в последнем матче не сумел обыграть «Мальорку» (1:1), а «Рома» одолела «Эмполи» (1:0). При этом у «басков» только одна победа в 5 матчах, а у «римлян» 6 побед подряд.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и ставки на поединок:

Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз, в котором предложили ставки с коэффициентами 1.90 и 2.30.

приготовили прогноз, в котором предложили ставки с коэффициентами 1.90 и 2.30. Букмекеры: «Атлетик» — фаворит матча за 1.98, а на «Рому» дают 4.10. При этом на проход в четвертьфинал котировки составляют 2.45 и 1.55.

Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетика» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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