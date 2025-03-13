В первом поединке выиграть удалось «римлянам». Однако преимущество шаткое — 2:1. Таким образом, в этой паре все еще есть интрига.
Если говорить о форме, то судя по результатам, «Рома» лучше. «Атлетик» в последнем матче не сумел обыграть «Мальорку» (1:1), а «Рома» одолела «Эмполи» (1:0). При этом у «басков» только одна победа в 5 матчах, а у «римлян» 6 побед подряд.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и ставки на поединок:
- Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз, в котором предложили ставки с коэффициентами 1.90 и 2.30.
- Букмекеры: «Атлетик» — фаворит матча за 1.98, а на «Рому» дают 4.10. При этом на проход в четвертьфинал котировки составляют 2.45 и 1.55.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетика» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
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