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    «Атлетик» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Атлетик Футбол Италии Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    13 марта в Бильбао «Атлетик» и «Рома» проведут ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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    В первом поединке выиграть удалось «римлянам». Однако преимущество шаткое — 2:1. Таким образом, в этой паре все еще есть интрига.

    Если говорить о форме, то судя по результатам, «Рома» лучше. «Атлетик» в последнем матче не сумел обыграть «Мальорку» (1:1), а «Рома» одолела «Эмполи» (1:0). При этом у «басков» только одна победа в 5 матчах, а у «римлян» 6 побед подряд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и ставки на поединок:

    • Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз, в котором предложили ставки с коэффициентами 1.90 и 2.30.

    • Букмекеры: «Атлетик» — фаворит матча за 1.98, а на «Рому» дают 4.10. При этом на проход в четвертьфинал котировки составляют 2.45 и 1.55.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетика» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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