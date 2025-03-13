13 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Атлетик» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» проиграл со счетом 1:2 в первом матче на выезде, поэтому в ответном поединке ему необходимо побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла вторую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках испанской Ла Лиги «Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в пять очков от пятой строчки вне данной зоны.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Дани Вивиан и Альваро Джало, дисквалифицирован — Йерай.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть отличный ход, который набрал их соперник.

Иньяки Уильямс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» одержала победу в первом матче на своем поле со счетом 2:1, поэтому в ответной игре ей достаточно даже сыграть вничью.

Команда заняла 15-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где прошла португальский «Порту», когда после 1:1 на выезде выиграла дома со счетом 2:1.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 28-го тура итальянского первенства «Рома» обыграла «Эмполи» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 28-ми поединков находится на седьмой позиции с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6).

Не сыграют: травмированы — Челик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах в разных турнирах «Рома» выиграла, тогда как в восьми последних матчах не знает поражений.

Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть нынешнюю неубедительную форму их соперника.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали обе команды

в восьми последних матчах «Рома» не проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Ромы» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.60, победа «Ромы» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ромы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30