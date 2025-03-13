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    «Арсенал» — ПСВРезультативная ничья не спасла ПСВ: «Арсенал» уверенно шагнул в четвертьфинал ЛЧ
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    «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ и прошел в четвертьфинал ЛЧ

    «Арсенал» — ПСВ: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Арсенал» не смог обыграть ПСВ на своем поле (2:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    В составе «канониров» голы записали на свой счет Александр Зинченко на 6-й минуте и Деклан Райс на 37-й минуте.

    У ПСВ отличились Иван Перишич на 18-й минуте и Коухаиб Дриош на 70-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Арсенал Лондон — ПСВ 2:2
    Голы: 1:0 Александр Зинченко (6'), 1:1 Иван Перишич (18'), 2:1 Деклан Райс (37'), 2:2 Коухаиб Дриош (70') Предупреждения: Исак Бабади (34'), Якуб Кивёр (42'), Деклан Райс (64'), Рахим Стерлинг (90 + 3')

    По сумме 2-х встреч (7:1 и 2:2) «Арсенал» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Атлетико» М — «Реал». ПСВ завершил свое выступление на турнире.

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