«Арсенал» — ПСВ: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе «канониров» голы записали на свой счет Александр Зинченко на 6-й минуте и Деклан Райс на 37-й минуте.
У ПСВ отличились Иван Перишич на 18-й минуте и Коухаиб Дриош на 70-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Арсенал Лондон — ПСВ 2:2
Голы: 1:0 Александр Зинченко (6'), 1:1 Иван Перишич (18'), 2:1 Деклан Райс (37'), 2:2 Коухаиб Дриош (70') Предупреждения: Исак Бабади (34'), Якуб Кивёр (42'), Деклан Райс (64'), Рахим Стерлинг (90 + 3')
По сумме 2-х встреч (7:1 и 2:2) «Арсенал» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Атлетико» М — «Реал». ПСВ завершил свое выступление на турнире.