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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    «Локомотив» прошел «Динамо» Мх в Кубке России

    «Динамо» Мх — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче Пути регионов Кубка России махачкалинское «Динамо» уступило на своем поле московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    На 13-й минуте железнодорожники вышли вперед после точного удара Максима Ненахова.

    Хозяева смогли отыграться на алжирского новичка Мохамеда Азиза.

    На 46-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Сослана Кагермазова.

    Победу «Локомотиву» на 54-й минуте принес Сергей Пиняев.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Динамо Мх — Локомотив 1:2
    Голы: 0:1 Максим Ненахов (13'), 1:1 Azzi M. (23'), 1:2 Сергей Пиняев (54') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Ахмед Джабраилов, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Эгаш Касинтура, Azzi M., Dapo J., Hosseinnejad M. Локомотив: Антон Митрюшкин, Лукас Фассон, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Эдгар Севикян, Наир Тикнизян, Артём Тимофеев, Дмитрий Воробьёв, Godyaev D. Предупреждение: Никита Глушков (20')

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