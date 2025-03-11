«Динамо» Мх — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
На 13-й минуте железнодорожники вышли вперед после точного удара Максима Ненахова.
Хозяева смогли отыграться на алжирского новичка Мохамеда Азиза.
На 46-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Сослана Кагермазова.
Победу «Локомотиву» на 54-й минуте принес Сергей Пиняев.
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Динамо Мх — Локомотив 1:2
Голы: 0:1 Максим Ненахов (13'), 1:1 Azzi M. (23'), 1:2 Сергей Пиняев (54') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Ахмед Джабраилов, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Эгаш Касинтура, Azzi M., Dapo J., Hosseinnejad M. Локомотив: Антон Митрюшкин, Лукас Фассон, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Эдгар Севикян, Наир Тикнизян, Артём Тимофеев, Дмитрий Воробьёв, Godyaev D. Предупреждение: Никита Глушков (20')