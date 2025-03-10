Симеоне назвал заслуженным поражение «Атлетико» от «Хетафе»

Главный тренервысказался о поражении в матче с(1:2).

«Это был матч, в котором каждый футболист по-своему старался сыграть лучше. Мы сыграли не лучшим образом, не реализовали моменты в концовке, но гол с пенальти дал возможность повести в счете. А затем случилось удаление Анхеля, возможно, справедливое, возможно — нет, но судья решил удалить Корреа.

С того момента у них было преимущество, и они забили два очень похожих гола. Заслуженное поражение, и теперь нам нужно начинать думать о том, как исправиться», — цитирует Симеоне Into the Calderon.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.