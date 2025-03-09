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    Шериф — CF Sparta Selemet: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Шериф
    В 16:00 мск. 09.03.2025 в Суперлиге Молдовы начнется футбольный матч между командами Шериф и CF Sparta Selemet. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Шериф — CF Sparta Selemet довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: CF Sparta Selemet — Шериф 0:1.

    Прогноз на матч Шериф — CF Sparta Selemet

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