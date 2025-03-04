До матча
«Брюгге»
На общем этапе Лиги Чемпионов «Брюгге» стал последней командой, которая пробилась в плей-офф. Бельгийский клуб занял 24-е в турнирной таблице по итогам 6-ти матчей при 3-х победах, 2-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 7:11.
В стыковых матчах «Брюгге» встретился с «Аталантой». Подопечные Ники Хайена обыграли итальянский клуб в обоих матчах (2:1 дома и 3:1 в гостях) и уверенно прошли дальше.
В крайнем матче чемпионата Бельгии «Брюгге» поделил очки в гостях с «Гентом» — 1:1. На данный момент «черно-синие» занимают второе место в турнирной таблице первенства.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» с 16-ю очками замкнула восьмерку сильнейших команд общего этапа Лиги Чемпионов и напрямую вышла в 1/8 финала. Команда из Бирмингема одержала 5 побед, один раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 13:6.
На прошлых выходных подопечные Унаи Эмери играли в Кубке Англии против «Кардиффа». Матч 1/8 финала завершился со счетом 2:0 в пользу «Астон Виллы», которая обеспечила себе место в четвертьфинале.
В чемпионате Англии бирмингемцы занимают 10-е место, набрав 42 очка в 28-ми матчах. В крайнем туре «Астон Вилла» разгромно уступила в гостях «Кристал Пэлас» — 1:4.
Личные встречи
Команды встречались между собой на общем этапе текущего сезона Лиги Чемпионов. 6 ноября прошлого года «Брюгге» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
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