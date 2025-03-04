«Брюгге» на своем поле сыграет с «Астон Виллой» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Брюгге»

На общем этапе Лиги Чемпионов «Брюгге» стал последней командой, которая пробилась в плей-офф. Бельгийский клуб занял 24-е в турнирной таблице по итогам 6-ти матчей при 3-х победах, 2-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 7:11.

В стыковых матчах «Брюгге» встретился с «Аталантой». Подопечные Ники Хайена обыграли итальянский клуб в обоих матчах (2:1 дома и 3:1 в гостях) и уверенно прошли дальше.

В крайнем матче чемпионата Бельгии «Брюгге» поделил очки в гостях с «Гентом» — 1:1. На данный момент «черно-синие» занимают второе место в турнирной таблице первенства.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» с 16-ю очками замкнула восьмерку сильнейших команд общего этапа Лиги Чемпионов и напрямую вышла в 1/8 финала. Команда из Бирмингема одержала 5 побед, один раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 13:6.

На прошлых выходных подопечные Унаи Эмери играли в Кубке Англии против «Кардиффа». Матч 1/8 финала завершился со счетом 2:0 в пользу «Астон Виллы», которая обеспечила себе место в четвертьфинале.

В чемпионате Англии бирмингемцы занимают 10-е место, набрав 42 очка в 28-ми матчах. В крайнем туре «Астон Вилла» разгромно уступила в гостях «Кристал Пэлас» — 1:4.

Личные встречи

Команды встречались между собой на общем этапе текущего сезона Лиги Чемпионов. 6 ноября прошлого года «Брюгге» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брюгге» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.17.