Джикия: «Спартак» борется за чемпионство, у «Химок» другие задачи

Защитник «Химок»высказался по поводу своего перехода в подмосковный клуб из московского «Спартака».

«Переход из большого клуба в не настолько большой — внутренне сложная история? У каждого внутри своё. Свои стимулы, мотивация. Да, я долгие годы выступал за "Спартак", был капитаном, участвовал в больших турнирах, включая международные. Это часть жизни, целая история. Но что-то всегда заканчивается, что-то начинается, так устроен мир.

Сегодня я в "Химках", "Спартак" борется за чемпионство, мы решаем другие задачи. Однако в "Спартаке" работают такие же люди, тренеры, медики, администраторы. Турнирные притязания влияют на многое, но не на любовь к футболу в конечном счете», — приводит слова Джикии пресс-служба клуба.

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Контракт Джикии с «Химками» истекает в июне 2025 года.