Солари: Я не показал свой максимум, который мог

Полузащитникподелился эмоциями после дебютного матча за московскую команду в поединке 19-го тура РПЛ против(2:0).

«Сейчас — самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — передает слова Солари Чемпионат.

В своем 1-м матче за «Спартак» полузащитник отметился голом на 90+6-й минуте. После этого поединка «красно-белые» занимают 2-е место в таблице с 40 очками в активе.