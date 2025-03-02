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    Солари: Я не показал свой максимум, который мог

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    Полузащитник «Спартака» Пабло Солари поделился эмоциями после дебютного матча за московскую команду в поединке 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

    Пабло Солари — полузащитник «Спартака»
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    Пабло Солари — полузащитник «Спартака»

    «Сейчас — самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

    Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — передает слова Солари Чемпионат.

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    • В своем 1-м матче за «Спартак» полузащитник отметился голом на 90+6-й минуте. После этого поединка «красно-белые» занимают 2-е место в таблице с 40 очками в активе.

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