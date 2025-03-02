«Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» завершил осеннюю часть чемпионата России на 3-м месте, набрав 37 очков в 18-ти матчах. «Красно-белые» одержали 11 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, при это разница забитых и пропущенных мячей составила 36:14.

В межсезонье «Спартак» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, по итогу которого занял второе место. В группе команда под руководством Деяна Станковича обыграла «Краснодар» (3:2) и московское «Динамо» (1:0), а в финале разгромно проиграла «Зениту» — 0:3. После этого «Спартак» провел еще два товарищеских матча в Турции, обыграв московское «Торпедо» (2:1) и «Насаф» (3:1) из Узбекистана.

«Оренбург»

«Оренбург» завершил осеннюю часть чемпионата на последней 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 8 очков в 18-ти матчах. Команда одержала одну победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 16:33.

В межсезонье «Оренбург» активно готовился к весенней части первенства, проведя серию товарищеских матчей. Подопечные Владимира Слишковича одержали победы над «Черноморцем» (2:1) и московским «Торпедо» (3:2), сыграли вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1), и «КАМАЗом» (0:0), но уступили московскому «Челябинску» (0:1) и «Рубину» (3:5).

Личные встречи

В матче первого круга «Оренбург» на своем поле обыграл «красно-белых» со счетом 2:0.

В последних 10-ти матчах на счету уральской команды 5 побед, «Спартак» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 2.25.