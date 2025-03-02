В рамках матча 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Оренбург». Поединок пройдет 2 марта и начнется в 16:30 по мск.

«Спартак»

Турнирное положение: После 18-и туров в РПЛ «красно-белые» занимают 3-е место в таблице с 37-ю баллами в копилке. «Спартак» отстает от лидества в чемпионате всего на 2 очка.

К тому же, команда лидирует в лиге по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 30-и возможных на своем поле. За 10 встреч дома «Спартак» пропустил всего 7 мячей.

Последние матчи: Команда провела 7 товарищеских встреч в рамках зимних сборой. «Спартак» 5 раз победил, однажды проиграл «Зениту» (0:3) и 1 раз сыграл вничью с «Черноморцем» (3:3).

У «красно-белых» продолжается победная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Спартак» обыгрывал ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: Безусловно, «Спартак» является претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне, но для успеха необходимо продолжать побеждать, обгоняя «Зенит» и «Краснодар».

Лучший бомбардир «красно-белых» Манфред Угальде мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно, но боссы «Спартака» решили сохранить нападающего, который может стать ключевой фигурой в борьбе за чемпионство.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда находится на дне турнирной таблицы в РПЛ. «Оренбург» набрал всего 8 очков за 18 туров, отставая от спасительной 12-й строчки уже на 8 пунктов.

К тому же, у оренбургской команды не очень хорошие показатели забитых и пропущенных (16-33). «Оренбург» также идет внизу татблицы по этим данным.

Последние матчи: Эта команда, в отличие от «Спартака», провела только 6 товарищеских матчей на зимних сборах. В этих поединках «Оренбург» по 2 раза выиграл, проиграл и сыграл вничью.

У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За последние 3 встречи «Оренбург» пропустил 3 мяча и не забил ни одного.

Состояние команды: Главный тренер оренбуржцев Владимир Слишкович уверен, что его команда сможет сохранить прописку в РПЛ, но у них не так много шансов.

«Оренбургу» необходимо выдавать серию с набранными очками, чтобы рассчитывать хотя-бы на стыки. К тому же, в предстоящем матче команде будет довольно тяжело

Прогноз Игоря Рабинера

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился мыслями перед матчем между «Спартаком» и «Оренбургом»:

Не знаю, удастся ли Становичу этот кураж сохранить, но такой команды, как в конце прошлого года, я очень давно не видел. Не верю, что главный тренер «Спартака» поставит Гарсию и задвинет Угальде. Приглашение тринидадского парня — решение нового спортивного директора. Понятно, не без согласия Станковича. Поставлю на 3:0, хотя может быть и больше.. Игорь Рабинер

Полный разбор топ-матчей 19-го тура РПЛ от Евгения Харлачева и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 6 последних матчей в РПЛ

«Оренбург», напротив, проиграл 6 последних встреч

В последних 3-х очных противостояниях команды по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.25, победа «Оренбурга» — 11.00, ничья — за 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

Прогноз: Матч должен получиться результативным. Обе команды будут настроены начать вторую часть сезона ярко.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.25.

Прогноз: Большую часть голов забьет «Спартак». Атака «красно-белых» должна быть в полном порядке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2.5 больше за 1.97.