ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА19-й тур РПЛ. Рабинер уверен, что «Зенит» победит ЦСКА, Харлачев не верит в успех «Динамо» в Ростове «Штутгарт» — «Бавария»«Бавария» совершила камбек в матче против «Штутгарта»: сиял Майкл Олисе «Динамо» Мх — «Локомотив»Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске
    Все новости спорта

    «Спартак» уничтожит соперника?!

    «Спартак» — «Оренбург»: «Красно-белые» попытаются показать яркую игру. На что лучше сделать ставку 2 марта? Ответ — в прогнозе на матч чемпионата России с коэффициентом 2.25

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Оренбург Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
    В рамках матча 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Оренбург». Поединок пройдет 2 марта и начнется в 16:30 по мск.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Марта 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 16:30 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: После 18-и туров в РПЛ «красно-белые» занимают 3-е место в таблице с 37-ю баллами в копилке. «Спартак» отстает от лидества в чемпионате всего на 2 очка.

    К тому же, команда лидирует в лиге по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 30-и возможных на своем поле. За 10 встреч дома «Спартак» пропустил всего 7 мячей.

    Спартак — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Команда провела 7 товарищеских встреч в рамках зимних сборой. «Спартак» 5 раз победил, однажды проиграл «Зениту» (0:3) и 1 раз сыграл вничью с «Черноморцем» (3:3).

    У «красно-белых» продолжается победная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Спартак» обыгрывал ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: Безусловно, «Спартак» является претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне, но для успеха необходимо продолжать побеждать, обгоняя «Зенит» и «Краснодар».

    Лучший бомбардир «красно-белых» Манфред Угальде мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно, но боссы «Спартака» решили сохранить нападающего, который может стать ключевой фигурой в борьбе за чемпионство.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда находится на дне турнирной таблицы в РПЛ. «Оренбург» набрал всего 8 очков за 18 туров, отставая от спасительной 12-й строчки уже на 8 пунктов.

    К тому же, у оренбургской команды не очень хорошие показатели забитых и пропущенных (16-33). «Оренбург» также идет внизу татблицы по этим данным.

  • Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске
  • Весеннюю часть сезона РПЛ открыл зрелищный, но напряжённый матч, завершившийся ничьей
  • Вчера

    • Последние матчи: Эта команда, в отличие от «Спартака», провела только 6 товарищеских матчей на зимних сборах. В этих поединках «Оренбург» по 2 раза выиграл, проиграл и сыграл вничью.

    У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За последние 3 встречи «Оренбург» пропустил 3 мяча и не забил ни одного.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Главный тренер оренбуржцев Владимир Слишкович уверен, что его команда сможет сохранить прописку в РПЛ, но у них не так много шансов.

    «Оренбургу» необходимо выдавать серию с набранными очками, чтобы рассчитывать хотя-бы на стыки. К тому же, в предстоящем матче команде будет довольно тяжело

    Прогноз Игоря Рабинера

    Известный спортивный журналист Игорь Рабинер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился мыслями перед матчем между «Спартаком» и «Оренбургом»:

  • Не знаю, удастся ли Становичу этот кураж сохранить, но такой команды, как в конце прошлого года, я очень давно не видел. Не верю, что главный тренер «Спартака» поставит Гарсию и задвинет Угальде. Приглашение тринидадского парня — решение нового спортивного директора. Понятно, не без согласия Станковича. Поставлю на 3:0, хотя может быть и больше..
  • Игорь Рабинер

    • Полный разбор топ-матчей 19-го тура РПЛ от Евгения Харлачева и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл 6 последних матчей в РПЛ

    • «Оренбург», напротив, проиграл 6 последних встреч

    • В последних 3-х очных противостояниях команды по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.25, победа «Оренбурга» — 11.00, ничья — за 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: Матч должен получиться результативным. Обе команды будут настроены начать вторую часть сезона ярко.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.25.

    Прогноз: Большую часть голов забьет «Спартак». Атака «красно-белых» должна быть в полном порядке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2.5 больше за 1.97.

    Читайте также

    «Спартак» — «Оренбург»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 02.03.2025. «Спартак» уничтожит соперника?!
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры