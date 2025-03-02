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    «Дженоа» и «Эмполи» поделили очки в матче Серии А

    «Дженоа» — «Эмполи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Дженоа» избежал поражения в матче 27-го тура Серии А против «Эмполи» (1:1).

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    Фрагмент матча

    На 36-й минуте гости смогли открыть счет благодаря точному удару Альберто Грасси.

    На 81-й минуте вратарь «Эмполи» Марко Сильвестри оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Эмполи 1:1
    Голы: 0:1 Альберто Грасси (36'), 1:1 Марко Сильвестри (автогол) (81') Дженоа: Кони де Винтер, Маттья Бани (Стефано Сабелли, 55'), Хоан Васкес, Аарон Мартин, Алессандро Дзаноли (Jeff Ekhator, 52'), Мортен Френнруп, Фабио Миретти (Максвелл Корне, 52'), Жуниор Мессьяс (Калеб Экубан, 67'), Андреа Пинамонти, Nicola Leali, Patrizio Masini (Жан Онана, 67') Эмполи: Марко Сильвестри, Джузеппе Пеццелла, Либерато Кэкачей, Лука Марьянуччи, Саба Гогличидзе, Юссеф Мале, Лиам Хендерсон (Ismael Konate, 86'), Альберто Грасси, Лоренцо Коломбо (Кристиан Куаме, 46'), Себастьяно Эспозито (Маттиа Де Шильо, 69'), Эммануэль Гьяси Предупреждения: Лоренцо Коломбо (37'), Алессандро Дзаноли (45 + 1'), Юссеф Мале (45 + 1'), Лиам Хендерсон (79')

    После этого матча «Дженоа» занимает 12-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Эмполи» располагается на 18-й строчке с 22 баллами.

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