Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Столичные гости оставят СКА без набранных очков? СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки 2.25

Возьмет ли «Вест Хэм» верх над «Лестером»? «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки 2.02