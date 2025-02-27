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    Иванов рассудит «Зенит» и ЦСКА в 19-м туре РПЛ

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    Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Встречу «Зенит» — ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ВАР — Виталий Мешков.

    28 февраля (пятница)

    «Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

    1 марта (суббота)

    «Пари НН» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

    «Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Николай Иванов.

    «Ахмат» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Виктор Кулагин.

    2 марта (воскресенье)

    «Химки» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

    «Спартак» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Ростов» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Юрий Баскаков.

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