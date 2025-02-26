«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

на своем поле уступил(1:2) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

В составе гостей голы записали на свой счет Райан Сесеньон на 1-й минуте и Родриго Мунис на 47-й минуте.

Единственный гол у «Вулверхэмптона» записал на свой счет Жоао Гомес на 18-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Фулхэм 1:2 Голы: 0:1 Райан Сесеньон (1'), 1:1 Жуан Гомес (18'), 1:2 Родриго Мунис (47') Предупреждения: Сантьяго Буэно (28'), Саша Лукич (45 + 2'), Сандер Берге (53'), Энтони Робинсон (90 + 5')

После этого матча «Фулхэм» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 17-й позиции (22).