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    «Фулхэм» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Вулверхэмптон» на своем поле уступил «Фулхэму» (1:2) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей голы записали на свой счет Райан Сесеньон на 1-й минуте и Родриго Мунис на 47-й минуте.

    Единственный гол у «Вулверхэмптона» записал на свой счет Жоао Гомес на 18-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Фулхэм 1:2
    Голы: 0:1 Райан Сесеньон (1'), 1:1 Жуан Гомес (18'), 1:2 Родриго Мунис (47') Предупреждения: Сантьяго Буэно (28'), Саша Лукич (45 + 2'), Сандер Берге (53'), Энтони Робинсон (90 + 5')

    После этого матча «Фулхэм» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 17-й позиции (22).

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