ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКонец совмещению. Валерий Карпин покидает «Ростов»?
    Все новости спорта

    Ковач: Ребята разбушевались, забили красивые голы

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Унион Берлин
    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о крупной победе в матче с «Унионом» (6:0).

    Нико Ковач
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Ковач

    «Хорошие ощущения после победы. Ребята разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало гораздо лучше.

    В эпизоде с первым голом нам, конечно, немного повезло, но иногда фарт необходим. Гирасси сегодня показал игру мирового класса, Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал отличную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды», — цитирует Ковача сайт Бундеслиги.

    Команда Нико Ковача сейчас с 32 очками идет на 10-м месте. «Унион» (24) идет позицией ниже.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Реал» «Жирону»?
  • «Реал» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Наполи» наконец-то победить?
  • «Комо» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Бергамаски будут торопиться!
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Комо — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры