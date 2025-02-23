Ковач: Ребята разбушевались, забили красивые голы

Главный тренер дортмундскойвысказался о крупной победе в матче с(6:0).

«Хорошие ощущения после победы. Ребята разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало гораздо лучше.

В эпизоде с первым голом нам, конечно, немного повезло, но иногда фарт необходим. Гирасси сегодня показал игру мирового класса, Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал отличную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды», — цитирует Ковача сайт Бундеслиги.

Команда Нико Ковача сейчас с 32 очками идет на 10-м месте. «Унион» (24) идет позицией ниже.