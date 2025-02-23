Ковач: Ребята разбушевались, забили красивые голы

Нико Ковач Фото: globallookpress.com
«Хорошие ощущения после победы. Ребята разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало гораздо лучше.
В эпизоде с первым голом нам, конечно, немного повезло, но иногда фарт необходим. Гирасси сегодня показал игру мирового класса, Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал отличную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-команды», — цитирует Ковача сайт Бундеслиги.
Команда Нико Ковача сейчас с 32 очками идет на 10-м месте. «Унион» (24) идет позицией ниже.