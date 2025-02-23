Разрыв между командами в таблице составляет 13 очков. «Бавария» с 55 баллами лидирует в таблице, а «Айнтрахт» с 42 очками замыкает первую тройку.
В прошлом туре мюнхенцы потеряли очки, сыграв по нулям с «Байером». «Айнтрахт» же обыграл «Хольштайн» 3:1, хотя перед этим у «орлов» было три ничьи подряд.
В последних 5 матчах между командами фиксировалось две победы «Баварии», две ничьи и одна победа «Айнтрахта».
Прогнозы и ставки
Информация доя ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и оценивают ее шансы коэффициентом 1.25, тогда как на победу «Айнтрахта» можно поставить с котировкой 10.5. За 7.05 можно взять ничью.
- Искусственный интеллект пророчит «Баварии» результативную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
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