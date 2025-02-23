В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги в Мюнхене состоится центральный матч между. Начало в 19:30 по мск.

Разрыв между командами в таблице составляет 13 очков. «Бавария» с 55 баллами лидирует в таблице, а «Айнтрахт» с 42 очками замыкает первую тройку.

В прошлом туре мюнхенцы потеряли очки, сыграв по нулям с «Байером». «Айнтрахт» же обыграл «Хольштайн» 3:1, хотя перед этим у «орлов» было три ничьи подряд.

В последних 5 матчах между командами фиксировалось две победы «Баварии», две ничьи и одна победа «Айнтрахта».

Прогнозы и ставки

Информация доя ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.35. Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и оценивают ее шансы коэффициентом 1.25, тогда как на победу «Айнтрахта» можно поставить с котировкой 10.5. За 7.05 можно взять ничью.

Искусственный интеллект пророчит «Баварии» результативную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

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