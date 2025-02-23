В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт». Поединок пройдет 23 февраля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе после 22-х туров. «Бавария» опережает «Байер» на 8 баллов.

Команда потеряла всего 2 очка в домашних матчах. По результатам встреч на своем поле «Бавария» занимает 1-е место в лиге, набрав 31 балл из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке мюнхенцы сыграли вничью с «Селтиком» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов, команда обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении 8-и последних матчей. За этот период команда однажды сыграла вничью с «Байером» (0:0), а также одержала 7 побед.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

У «Баварии» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Бавария» продолжает защищать 1-ю строчку в чемпионате. Мюнхенцы — основные претенденты на чемпионство, хоть и «Байер» пытается приблизиться к вершине.

У «Баварии» есть козырь, который в нынешнем сезоне работает на ура. Нападающий Гарри Кейн возглавляет список бомбардиров Бундеслиги. За 20 встреч форвард забил 21 гол и сделал 7 ассистов.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Команда замыкает топ-3 чемпионата Германии. За 22 тура «Айнтрахт» набрал 42 очка, отставая от «Баварии» (1-е место) на 13 пунктов.

К тому же, команда занимает 4-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч. «Айнтрахт» сумел набрать 18 очков из 33-х возможных при чужих трибунах.

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги команда уверенно обыграла «Хольштайн» со счетом 3:1. Матчем ранее «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), команды забили все голы еще в 1-м тайме.

У «Айнтрахта» также продолжается беспроигрышная серия в Бундеслиге, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок команда трижды сыграла вничью и 4 раза победила.

Не сыграют: Оскар Хейлунн и Робин Кох (у обоих — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Айнтрахт» выступает довольно весело. Команда забила 49 голов за 22 встреч, деля по этому показателю 2-е место в лиге с «Байером».

Стоит отметить, что «Айнтрахт» в зимнее трансферное окно потерял своего лучшего бомбардира. Форвард Омар Мармуш перешел в «Манчестер Сити», так и не догнав Гарри Кейна в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении 8-и матчей подряд

«Айнтрахт» также имеет беспроигрышную серию из 7-и встреч в чемпионате Германии

В последних 4-х очных противостояниях «Бавария» обыгрывала «Айнтрахт» только 1 раз (2 ничьих и 1 поражение)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.30, победа «Айнтрахта» — 8.00, ничья — за 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.25 соответственно.

Прогноз: «Айнтрахт» не сможет взломать оборону «Баварии». Мюнхенцы слишком хороши на своем поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Айнтрахта» 0.5 меньше за 2.35.

Прогноз: Если «Бавария» потеряет очки, то «Байер» приблизится к лидерству, а этого мюнхенцы не допустят.

Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.77.