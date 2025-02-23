Бавария
Айнтрахт Ф
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе после 22-х туров. «Бавария» опережает «Байер» на 8 баллов.
Команда потеряла всего 2 очка в домашних матчах. По результатам встреч на своем поле «Бавария» занимает 1-е место в лиге, набрав 31 балл из 33-х возможных.
Бавария — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке мюнхенцы сыграли вничью с «Селтиком» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов, команда обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.
«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении 8-и последних матчей. За этот период команда однажды сыграла вничью с «Байером» (0:0), а также одержала 7 побед.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
У «Баварии» пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: «Бавария» продолжает защищать 1-ю строчку в чемпионате. Мюнхенцы — основные претенденты на чемпионство, хоть и «Байер» пытается приблизиться к вершине.
У «Баварии» есть козырь, который в нынешнем сезоне работает на ура. Нападающий Гарри Кейн возглавляет список бомбардиров Бундеслиги. За 20 встреч форвард забил 21 гол и сделал 7 ассистов.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Команда замыкает топ-3 чемпионата Германии. За 22 тура «Айнтрахт» набрал 42 очка, отставая от «Баварии» (1-е место) на 13 пунктов.
К тому же, команда занимает 4-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч. «Айнтрахт» сумел набрать 18 очков из 33-х возможных при чужих трибунах.
Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги команда уверенно обыграла «Хольштайн» со счетом 3:1. Матчем ранее «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), команды забили все голы еще в 1-м тайме.
У «Айнтрахта» также продолжается беспроигрышная серия в Бундеслиге, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок команда трижды сыграла вничью и 4 раза победила.
Не сыграют: Оскар Хейлунн и Робин Кох (у обоих — травмы).
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Айнтрахт» выступает довольно весело. Команда забила 49 голов за 22 встреч, деля по этому показателю 2-е место в лиге с «Байером».
Стоит отметить, что «Айнтрахт» в зимнее трансферное окно потерял своего лучшего бомбардира. Форвард Омар Мармуш перешел в «Манчестер Сити», так и не догнав Гарри Кейна в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.
Статистика для ставок
- «Бавария» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении 8-и матчей подряд
- «Айнтрахт» также имеет беспроигрышную серию из 7-и встреч в чемпионате Германии
- В последних 4-х очных противостояниях «Бавария» обыгрывала «Айнтрахт» только 1 раз (2 ничьих и 1 поражение)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.30, победа «Айнтрахта» — 8.00, ничья — за 6.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.25 соответственно.
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Прогноз: «Айнтрахт» не сможет взломать оборону «Баварии». Мюнхенцы слишком хороши на своем поле.
Ставка: Индивидуальный тотал «Айнтрахта» 0.5 меньше за 2.35.
Прогноз: Если «Бавария» потеряет очки, то «Байер» приблизится к лидерству, а этого мюнхенцы не допустят.
Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.77.